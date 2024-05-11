董鄂妃住的承乾宮 北京故宮預計2027年完成修繕

5月10日，嘉賓為位於承乾宮的「故宮香港文化交流基地」揭幕。(新華社)

順治皇帝最寵愛的妃子董鄂妃居住的承乾宮，將進行修繕和改造。整個工程預計將於2027年完成。目前，北京故宮古建部門已制定完成承乾宮土木部分的保護方案，準備召開專家論證會。

北京青年報報導，北京故宮博物院古建部主任趙鵬10日介紹，承乾宮位於紫禁城中軸的東側，該區為典型的兩進院，總計12座建築。院落南北長約50米，近乎一座正方形，最大的正殿的建築室內面積是222平方米，最小的耳房是28.5平方米。

承乾宮始建於1420年，原名永寧宮，在明代，鮮有修繕的記載。明末崇禎5年，更名為承乾宮。康熙36年，即1697年重建，「今天所見到的承乾宮，應該基本是康熙36年重建後的樣子。如果這次修繕和改造完成是在2027年，將正好是其重建後的330年。」趙鵬說道。

在明清兩代，承乾宮的主人比較被人所熟知的是順治皇帝最寵愛的妃子董鄂妃，以及咸豐皇帝的母親。故宮博物院成立以來，一直作為展廳使用，曾被作為歷代歷史館、陶瓷館和青銅器展館。

「新中國成立後，對於承乾宮進一步加大了修繕力度──尤其是1973年的維修和改造工程。但同時也改變了很多當時的樣子，包括後簷牆體和門窗的改變。」趙鵬表示，此後的50年間，承乾宮也在不斷保養，2019年進行了最近一次全面保養工程，但基本只涉及建築的外立面，不涉及室內。

趙鵬說，承乾宮最突出的一點就是正殿的鸞鳳軟天花彩畫。紫禁城內主要有軟硬兩類天花──軟天花亦稱海墁天花，以紙或絹托裱的彩畫紋飾裱糊於白樘箅子（頂棚）底紙上；紫禁城的軟天花不足硬天花的五分之一，且主要集中在東西六宮。

「目前尚未發現有明代完整軟天花留存，僅有承乾宮與永壽宮完整保留清初軟天花，是紫禁城留存年代最久的軟天花。而永壽宮的天花是升降龍樣式，承乾宮的鸞鳳軟天花是紫禁城的孤例，價值極高。」趙鵬表示，這些珍貴的文物就在承乾宮正殿的明間和次間，兩側梢間風格迥異的天花是1929年繪製的。從藝術品角度看，鸞鳳軟天花畫風精細，眼白處甚至有退暈的手法；整體構圖飽滿，比例恰當；圓心的直徑長度是整個方形枝條外沿的一半。

「關於承乾宮的保護，我們分兩條腿走路：一條腿是對未知領域的探索，逐步完善方案；另一條腿是對傳統且有把握的，高效完成工作。目前已經制定完成承乾宮土木部分的保護方案，由古建部提交給工程管理處，準備召開專家論證會。」趙鵬說。