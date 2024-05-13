我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人家庭信件屢失蹤 偷信賊竊取銀行帳戶手法曝光

「披薩送貨員」敲門要當心 可能是盜竊團伙上門

從小醜又矮...21歲女夢想唱豫劇 母拿全家積蓄支持組劇團

世界新聞網／輯
女演員用全家積蓄籌組劇團。（取材自微博）
女演員用全家積蓄籌組劇團。（取材自微博）

追夢路途坎坷！中國一名豫劇女演員在21歲時用全家積蓄籌組劇團，十年後卻面臨倒閉危機，所幸她透過抖音直播救回劇團，如今每年線下演出高達六百多場，每場觀眾多達數百人，大部分都是老人，且還有觀眾特地從七、八十公里外遠道而來。

微博大米Video報導指出，九零後的范勝男是一名豫劇演員，她自小就喜歡豫劇，但是小時候的她長相不漂亮、聲音也不好聽，很多人反對她當演員，不過家人卻非常支持她，尤其是媽媽告訴她「既然想學，哪怕學不成，也不要留遺憾」，她在10歲考入王希玲藝術學校，21歲時用全家積蓄籌組劇團，招募了40餘個演員。

范勝男表示，當時自己年紀太小、個子也小，到外面演出時經常不被當一回事，因此她特別穿著高跟鞋，把自己打扮成40、50歲的樣子，到外面發傳單，找演出機會。

范勝男指出，劇團在2021年的時候面臨倒閉狀態，有的成員跑外賣、當保安，也有人去當組裝廠工人，但她不想放棄，因此將演出搬到抖音上直播，第一次就有2000多人在線觀看，也有網友給劇團打賞，成功救活劇團。

如今該劇團線下每年有六百多場的演出，每場觀眾都多達數百人，大部分都是老人，還有老爺爺特別從七、八十公里外遠道而來，只為了拿家裡的陳醋當作禮物送給他們，也有很多爺爺奶奶把她當成親孫女，又送水果又噓寒問暖，她開心的說，覺得自己的堅持有所價值。

網友紛紛留言「太不容易了，傳統戲曲需要更多年輕人的傳承與創新」、「世上只有媽媽好，媽媽的支持實在太關鍵了！女孩自己也很棒，非常不容易！為這對母女按讚，傳播正能量」、「創業才能明白給四十多個人薪水是一件多難的事」、「上次回老家看到唱戲的，觀眾都是上了年紀的人，不是年輕人不愛傳統藝術，是因為沒有時間，這種利用線上傳播少語種戲曲的事挺好的，傳統文化需要更多的年輕人去傳承和發揚，讚一個」。

抖音 微博

上一則

他讚小紅書「比抖音猛」 一票網友誇好用：還能避開垃圾文

延伸閱讀

江蘇24歲女辭幼師改做家政 主打「新房清潔」爆單收益豐

江蘇24歲女辭幼師改做家政 主打「新房清潔」爆單收益豐
加州科技新貴來德州炒房 她不滿：奧斯汀買房、Airbnb都價格飆漲

加州科技新貴來德州炒房 她不滿：奧斯汀買房、Airbnb都價格飆漲
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
佛州已經退休的前業務員Randy Smith在35年前錄製的微軟Word教學影片獲封最無聊影片，許多網友稱治好自己的失眠。(擷取自Youtube)

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

2024-05-06 23:08
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
中國藝人「歌手」輸慘… 網喊「國家隊」助陣 韓紅發聲了

中國藝人「歌手」輸慘… 網喊「國家隊」助陣 韓紅發聲了