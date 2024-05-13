從小醜又矮...21歲女夢想唱豫劇 母拿全家積蓄支持組劇團

女演員用全家積蓄籌組劇團。（取材自微博）

追夢路途坎坷！中國一名豫劇女演員在21歲時用全家積蓄籌組劇團，十年後卻面臨倒閉危機，所幸她透過抖音 直播救回劇團，如今每年線下演出高達六百多場，每場觀眾多達數百人，大部分都是老人，且還有觀眾特地從七、八十公里外遠道而來。

微博 大米Video報導指出，九零後的范勝男是一名豫劇演員，她自小就喜歡豫劇，但是小時候的她長相不漂亮、聲音也不好聽，很多人反對她當演員，不過家人卻非常支持她，尤其是媽媽告訴她「既然想學，哪怕學不成，也不要留遺憾」，她在10歲考入王希玲藝術學校，21歲時用全家積蓄籌組劇團，招募了40餘個演員。

范勝男表示，當時自己年紀太小、個子也小，到外面演出時經常不被當一回事，因此她特別穿著高跟鞋，把自己打扮成40、50歲的樣子，到外面發傳單，找演出機會。

范勝男指出，劇團在2021年的時候面臨倒閉狀態，有的成員跑外賣、當保安，也有人去當組裝廠工人，但她不想放棄，因此將演出搬到抖音上直播，第一次就有2000多人在線觀看，也有網友給劇團打賞，成功救活劇團。

如今該劇團線下每年有六百多場的演出，每場觀眾都多達數百人，大部分都是老人，還有老爺爺特別從七、八十公里外遠道而來，只為了拿家裡的陳醋當作禮物送給他們，也有很多爺爺奶奶把她當成親孫女，又送水果又噓寒問暖，她開心的說，覺得自己的堅持有所價值。

網友紛紛留言「太不容易了，傳統戲曲需要更多年輕人的傳承與創新」、「世上只有媽媽好，媽媽的支持實在太關鍵了！女孩自己也很棒，非常不容易！為這對母女按讚，傳播正能量」、「創業才能明白給四十多個人薪水是一件多難的事」、「上次回老家看到唱戲的，觀眾都是上了年紀的人，不是年輕人不愛傳統藝術，是因為沒有時間，這種利用線上傳播少語種戲曲的事挺好的，傳統文化需要更多的年輕人去傳承和發揚，讚一個」。