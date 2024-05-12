老翁CVS領藥想辦會員⋯店員只回3字 他嘆：願世界對老人多點善意

網友目睹老翁領藥過程很心酸。（取材自小紅書）

資訊爆炸的時代下，網路發達對於老年人而言恐怕是一大負擔，若是生活上必須上網才能辦會員、消費等，長輩可能會遇到不少困難。一位人在美國的中國網友分享，近日遇到一名老先生到藥局 替太太拿藥，他詢問店員如何辦理會員卡，店員回答「上網辦」，讓他感到一陣心酸，無奈表示「真希望老人家們能多得到一點善意」。

一名網友在社群軟體小紅書上發文表示，他近日在美國CVS藥局目睹令人心酸的畫面，一名拄著拐杖的老爺爺向藥劑師表示，自己要替太太拿藥，太太出生年為1933年，等於已高齡91歲，接著藥劑師要求老爺爺從觸控螢幕按綠色的確認按鈕，老爺爺則無奈說「我看不到綠色按鈕」，藥劑師協助處理後終於完成確認，然而之後藥劑師又詢問有無會員卡，老爺爺回答沒有，並問「怎麼辦會員？」藥劑師說「上網辦」，老爺爺只回答「喔」，便拿著藥、拄著拐杖，扶著牆走了。

該網友表示，一個目測大約也是90歲的老人怎麼可能有能力上網辦會員卡，他自嘆自己不是店員，否則一定會親自幫忙老爺爺辦會員，「這個世界對老年人是很挑戰的，那麼多新的東西要學習，但是眼睛可能花了耳朵背了，學習新事物不是我們想像得那麼簡單。我們每一個人將來都會老去啊，誰都逃不過，真希望老人家們能多得到一點善意」。

其他人則留言「1933年出生經歷了經濟大危機、二戰、冷戰、經濟科技的騰飛，最後還是跟不上時代了，或許人老了都會這樣嗎？希望時代發展的同時也別忘記往回看看推動時代發展的這群人被落在後面了」、「我用支付寶 少說也10年了，我外公外婆爺爺奶奶都一直在用現金，他們老了也不敢出門就一直在那一塊地方」。

有人分享自身經驗留言「我剛給老爸買iPhone 的時候，有次他不小心碰到側邊按鍵導致沒鈴聲了，他不曉得怎麼弄，去手機店，店員說修一下50元，其實就把側邊按鈕給他開了。從此我只要有時間就教我爸媽用手機，如何自己坐地鐵 高鐵飛機，哪些是騙人的廣告」。