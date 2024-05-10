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柯基貪玩遇死路難調頭 扭屁屁「倒退嚕」主人笑翻

世界新聞網／輯
柯基艱難的調頭。（取材自小紅書）
柯基艱難的調頭。（取材自小紅書）

狗狗性格調皮愛玩，有時會做出有趣的舉動，令主人又好氣又好笑。中國網友分享寵物狗柯基走到死路後「倒退嚕」後退的影片，他直呼「反正狗是不笨的！」有人笑稱，事情突然有了轉「基」。

一名網友在社群軟體小紅書上貼出一則影片，兩隻柯基不顧主人阻止，堅持要往落地窗的邊緣走，而落地窗旁就是水池，再往前走也是死路，加上路面狹窄，要回頭的話也有點困難。

主人無奈詢問柯基「你們就這樣走到盡頭，要怎麼回來？你告訴我怎麼回來？哎真的是！回來呀！」其中一隻狗狗被主任喊話後，本打算跳進水池，所幸主人阻止「欸別跳呀！」才停下動作。

接著主人又問「退！會不會退！」其中一隻狗坐下後轉向走回，另一隻狗則扭著屁股「倒退嚕」移動，讓主人笑到不行，最終狗狗半蹲下才終於成功轉向並走回來。該網友表示「你們就說搞笑不搞笑吧？反正狗是不笨的！」

其他人則留言「柯柯會倒車」、「事情突然有了『轉』基」、「太可愛了」、好像我教練的語氣」、「買車別買屁股大的，不好調頭」、「就怕一個沒注意噗通一聲跳了下去」、「艱難的打轉」、「柯基很聰明的，我家的也會」、「個人覺得可能有尾巴平衡感更好一些」、「180度迴旋踢可以的」、「有點小智慧」、「身手敏捷的胖子」、「胖柯飄移調頭，帥」。

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