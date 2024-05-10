我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿哥大處理反以抗議 曾捐8600萬的貝瑞基金會停捐

產品致癌？石油巨擘埃克森美孚判賠賓州男7.25億

中國24歲女辭幼師改做家政 「打掃400坪大房」收益豐

世界新聞網／輯
零零後幼師轉行家政業。（取材自微博）
零零後幼師轉行家政業。（取材自微博）

現代人工作繁忙，有時難以維持家務，因此會請居家清潔服務，而清潔行業通常年齡層偏大，不過中國有名24歲的年輕女生投入家政行業，組成5人的團隊專營清潔職位，曾經在3天內打掃完400坪的房子，收入達人民幣5000元（約690美元）。

微博田野視頻報導，中國江蘇無錫一名24歲的年輕人馮佳佳原本就讀學前教育，一開始她在學校從事幼教行業，後來結婚後曾經找過清潔服務，發現市面上都是阿姨從事這個行業，沒有年輕人，因此乾脆辭職投入家政行業。

馮佳佳表示，他們從2022年做到現在，團隊共5人，年紀都不到30歲，主要業務為新房清潔，另有日常清潔、家電清洗等，旺季時是一個月天天排滿業務，每單平均收入人民幣2000元（約277美元）以上。

馮佳佳指出，他們團隊曾經接過最大的房子為400多坪，5個人每天花9小時清掃，共花費3天打掃完成，賺到人民幣5000元，她坦言，一開始做清潔會有點不好意思，如今慢慢努力做出成績，也得到父母的認可，她認為年輕人應該勇於嘗試，未來一切都有可能。

其他人則留言「幼師可比做家政累多了」、「真佩服這群年輕人！敢於跳脫舒適圈，挑戰家事新領域，確實未來可期！加油」、「很可以，這個產業不會35歲失業，可以從年輕做到老」、「感覺很適合我這個處女座，我就是平常閒下來就老想打掃衛生，收拾屋子，把家裡倒騰一遍」、「家政業成為年輕人的新選擇，這樣的趨勢也許與行業現狀有關，也許與家政客戶群有關，也許與就業現狀有關，總之，尊重年輕人的選擇」。

微博

上一則

好萊塢重新擁抱男歡女愛 情慾片捲土重來

延伸閱讀

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
比重新裝修省很多 專家分享廚房清理這五區「生出更多空間」

比重新裝修省很多 專家分享廚房清理這五區「生出更多空間」
年輕人絕不向爸媽說實際薪水？過來人都懂：能創造和諧

年輕人絕不向爸媽說實際薪水？過來人都懂：能創造和諧
躺平？香港8成年輕人因工作壓力不想上班 6成想辭職

躺平？香港8成年輕人因工作壓力不想上班 6成想辭職

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
（取自123RF）

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

2024-05-04 11:15
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

2024-05-05 20:45
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
容易成為「恐怖前任」的4星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

2024-05-03 23:00

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作
梁朝偉合影劉嘉玲 大紅花衣超搶鏡…網：偷穿劉嘉玲的衣服？

梁朝偉合影劉嘉玲 大紅花衣超搶鏡…網：偷穿劉嘉玲的衣服？
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物