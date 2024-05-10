中國24歲女辭幼師改做家政 「打掃400坪大房」收益豐

零零後幼師轉行家政業。（取材自微博）

現代人工作繁忙，有時難以維持家務，因此會請居家清潔服務，而清潔行業通常年齡層偏大，不過中國有名24歲的年輕女生投入家政行業，組成5人的團隊專營清潔職位，曾經在3天內打掃完400坪的房子，收入達人民幣5000元（約690美元）。

微博 田野視頻報導，中國江蘇無錫一名24歲的年輕人馮佳佳原本就讀學前教育，一開始她在學校從事幼教行業，後來結婚後曾經找過清潔服務，發現市面上都是阿姨從事這個行業，沒有年輕人，因此乾脆辭職投入家政行業。

馮佳佳表示，他們從2022年做到現在，團隊共5人，年紀都不到30歲，主要業務為新房清潔，另有日常清潔、家電清洗等，旺季時是一個月天天排滿業務，每單平均收入人民幣2000元（約277美元）以上。

馮佳佳指出，他們團隊曾經接過最大的房子為400多坪，5個人每天花9小時清掃，共花費3天打掃完成，賺到人民幣5000元，她坦言，一開始做清潔會有點不好意思，如今慢慢努力做出成績，也得到父母的認可，她認為年輕人應該勇於嘗試，未來一切都有可能。

其他人則留言「幼師可比做家政累多了」、「真佩服這群年輕人！敢於跳脫舒適圈，挑戰家事新領域，確實未來可期！加油」、「很可以，這個產業不會35歲失業，可以從年輕做到老」、「感覺很適合我這個處女座，我就是平常閒下來就老想打掃衛生，收拾屋子，把家裡倒騰一遍」、「家政業成為年輕人的新選擇，這樣的趨勢也許與行業現狀有關，也許與家政客戶群有關，也許與就業現狀有關，總之，尊重年輕人的選擇」。