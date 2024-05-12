「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」

德國田徑運動明星施密特。(路透)

德國 田徑運動明星施密特（Alica Schmidt）在各大網站及粉絲群中，被譽為「世界上最性感的運動員」。她在東京奧運 後熬過備受考驗的三年，日前完成參與在巴哈馬所舉行的全球運動員接力賽（World Athletics Relays Bahamas）後，終取得資格參加2024年巴黎奧運 。

據紐約郵報等媒體報導，施密特所屬的團隊是在全球運動員接力巴哈馬24號賽站中獲得4x400巴黎奧運混和接力賽項目的參賽資格。施密特將喜悅分享給粉絲，多次在社交媒體上發文慶祝這一成就，而她在其中一則貼文中標題寫道：「從天堂到巴黎」，直呼真是一個美好夜晚。

2024年巴黎奧運將於7月26日開始，結束於8月11日。施密特在社群平台上擁有700萬名粉絲，她也在社群平台Tiktok上和粉絲分享，「官方奧運猶如已經展開」。施密特在歐洲田徑場的成績斐然，2017年她幫助德國隊在歐洲U20田徑錦標賽上獲得銀牌；2019歐洲U23錦標賽上獲得銅牌。2022年時，德國僅在歐洲錦標賽獲得第六名，因此無緣參加美國奧勒岡的世界田徑錦標賽。

德國田徑運動明星施密特(後)與隊友5日參與在巴哈馬所舉行的全球運動員接力賽。(路透)

史密特對於田徑的喜愛及專注不言而喻，為追求更好的成績，經常訓練到嘔吐，坦言「每天都要突破自己的極限」，而訓練後嘔吐也是必經的折磨，屬於常見的反應。她也表示，「將自己推到極限、獲得進步，能夠有煥然一新的感覺」。史密特去年曾透露，德國國家代表隊每月只有約739美元的收入，表示若沒有其他贊助或是工作，難以維生，她因此十分慶幸能憑藉社交媒體發文賺取額外收入。

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