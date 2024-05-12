我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周末不平靜 5州發生槍擊案 至少12死

南加「小台北」華女被撞身亡 驚魂一幕：人被撞飛上天

「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」

TVBS新聞網／編輯 洪芷茵 報導
德國田徑運動明星施密特。(路透)
德國田徑運動明星施密特。(路透)

德國田徑運動明星施密特（Alica Schmidt）在各大網站及粉絲群中，被譽為「世界上最性感的運動員」。她在東京奧運後熬過備受考驗的三年，日前完成參與在巴哈馬所舉行的全球運動員接力賽（World Athletics Relays Bahamas）後，終取得資格參加2024年巴黎奧運

據紐約郵報等媒體報導，施密特所屬的團隊是在全球運動員接力巴哈馬24號賽站中獲得4x400巴黎奧運混和接力賽項目的參賽資格。施密特將喜悅分享給粉絲，多次在社交媒體上發文慶祝這一成就，而她在其中一則貼文中標題寫道：「從天堂到巴黎」，直呼真是一個美好夜晚。

2024年巴黎奧運將於7月26日開始，結束於8月11日。施密特在社群平台上擁有700萬名粉絲，她也在社群平台Tiktok上和粉絲分享，「官方奧運猶如已經展開」。施密特在歐洲田徑場的成績斐然，2017年她幫助德國隊在歐洲U20田徑錦標賽上獲得銀牌；2019歐洲U23錦標賽上獲得銅牌。2022年時，德國僅在歐洲錦標賽獲得第六名，因此無緣參加美國奧勒岡的世界田徑錦標賽。

德國田徑運動明星施密特(後)與隊友5日參與在巴哈馬所舉行的全球運動員接力賽。(路...
德國田徑運動明星施密特(後)與隊友5日參與在巴哈馬所舉行的全球運動員接力賽。(路透)

史密特對於田徑的喜愛及專注不言而喻，為追求更好的成績，經常訓練到嘔吐，坦言「每天都要突破自己的極限」，而訓練後嘔吐也是必經的折磨，屬於常見的反應。她也表示，「將自己推到極限、獲得進步，能夠有煥然一新的感覺」。史密特去年曾透露，德國國家代表隊每月只有約739美元的收入，表示若沒有其他贊助或是工作，難以維生，她因此十分慶幸能憑藉社交媒體發文賺取額外收入。

最性感運動員！德國田徑女將「逆天長腿」　再戰巴黎奧運

TVBS新聞網

巴黎奧運 德國 東京奧運

上一則

「猩球崛起：王國誕生」擠下「特技玩家」北美票房強勢登頂

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

2024-05-05 20:45
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
佛州已經退休的前業務員Randy Smith在35年前錄製的微軟Word教學影片獲封最無聊影片，許多網友稱治好自己的失眠。(擷取自Youtube)

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

2024-05-06 23:08
黑熊精睜開眼睛後相當可愛。（取材自微博）

德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

2024-05-06 21:40

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一

楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一