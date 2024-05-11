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玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

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玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

世界新聞網／輯
有些可口可樂愛好者認為玻璃瓶裝的可樂最好喝。（取材自unsplash.com＠SJ Objio）
有些可口可樂愛好者認為玻璃瓶裝的可樂最好喝。（取材自unsplash.com＠SJ Objio）

可口可樂問世超過一百年，經典口味至今仍暢銷全世界。一般市面上的可口可樂，有的用鐵鋁罐裝，有的用寶特瓶裝，有時也能看到偏復古風格的玻璃包裝。而有一些可口可樂愛好者，就認為包裝的不同，也會影響可樂的風味。特別是有一派粉絲認為，用玻璃瓶裝的可口可樂，喝起來才是最好喝的。

針對這個討論，日本媒體「まいどなニュース」近來也詢問了日本可口可樂公司。官方指出，經典口味儘管不同包裝，但內容物都是一樣的，甚至就算放到全世界，大家的可口可樂也是同樣風味，因此照理來講應該不存在味道不同的狀況。

不過，如果環境溫度較高，確實有可能讓二氧化碳洩漏影響到味道。因此可以的話，最好採取冷藏保存，或盡量放在蔭涼處避免日光直射。另外，認為玻璃瓶就是比較好喝的顧客，有可能是因為喜歡嘴巴接觸玻璃的觸感，因此覺得味道也不一樣了。

現在一般超商等店家，雖然比較少看到玻璃瓶裝的可口可樂，不過許多餐廳進的可口可樂，比較常見使用玻璃瓶。而且這些瓶子能夠回收再利用，相當環保。當然，近幾年使用的寶特瓶，也都換成了環保材質。而如前所述，官方推薦要喝可口可樂，最好是冷藏後飲用，最能充分享受碳酸的快感。

可口可樂 日本

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