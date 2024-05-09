母親節將至 30歲媽媽大讚先生送她的「整套禮物」

一份調查結果顯示，媽媽們最想要的母親節禮物包括「無家事日」、「按摩日」、「獨處時光」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@CoWomen）

本周日就是母親節 ，但有一群媽媽發起「拒過母親節」活動，她們不是不愛家人和孩子，而是她們希望不要收到花束等傳統的母親節禮物，但獲得「媽媽的自由時間」，可以睡到自然醒或追劇。學者也表示，讓媽媽有自由的一天正是媽媽們需要的。

紐約郵報（New York Post）報導，一份在4月針對全美2千位媽媽進行的調查結果顯示，媽媽們今年最想要的母親節禮物包括「無家事日」、「按摩日」、「獨處時光」。

布魯克林的30歲媽媽夏基（Brooke Sharkey）育有一位兩歲的女兒，她去年母親節收到丈夫送的大禮：在高級飯店獨自住一晚，她說她好好洗了個澡、隨便挑電視節目觀賞、叫客房服務、安靜地瀏覽社群媒體、吃高級晚餐，還去百老匯 看表演，「這是最棒的母親節禮物」。

夏基在不用照顧小孩、不用負擔家事的快樂中度過母親節，而非周日上餐館苦等上菜、吃冷掉的餐點，或是收到玫瑰花束，這就是近日媽媽們喊出的「拒過母親節」活動，媽媽們不想再以傳統方式慶祝，而是有自己的時間可以睡覺、吃大餐、打扮、逛街或只是放空。

育有兩名兒子的威斯特徹斯特郡的34歲媽媽里姆（Johanna Riehm）說，她已開始期待母親節，因為今年丈夫要帶兩個兒子出外度過「男人的時光」，她說她迫不及待獨自在家「像個女王在家閒晃」。

紐約大學醫學院臨床助理教授加拉格爾（Thea Gallagher）說，休息一天是醫生認為媽媽最需要的禮物，育兒持家需要大量身心體力，媽媽會因此倦怠。

俄亥俄州 立大學護理學院的研究指出，心理上的過度負擔影響約57%的父母親，恐導致壓力、焦慮和情緒低落。

加拉格爾說，母親節就是要讓媽媽開心，那麼她們需要的是遠離媽媽的工作一天，她們充飽電後才能繼續為家人、朋友和工作付出，「一個空水壺無法倒水到杯子裡」。

布朗（Samantha Brown）育有11歲雙胞胎，她在TikTok表示，在母親節和家人吃早午餐或是收到花很棒，但獲得自由時光是「很棒的解放」。