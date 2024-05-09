跟麥當勞搶客...Applebee's推超大漢堡不到10美元 Chili's也參戰

速食業搶客大戰開打，Applebee's和Chili's接連推出更便宜的大漢堡餐，要和麥當勞搶客。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Robin Stickel ）

搶客大戰開打！連鎖餐廳Applebee's推出「超大漢堡」，夾有培根、起司、生菜等料的漢堡搭配薯條不到10美元，Chili's也推出號稱比大麥克更大卻更便宜的漢堡，兩家餐廳接連祭出價格較親民的漢堡餐，為的就是把麥當勞 的客人搶過來。

每日郵報（Daily Mail）報導，為了把麥當勞、溫蒂漢堡和Shake Shack的客人搶過來，Applebee's推出更便宜的漢堡餐。

Applebee's母公司Dine Brands的執行長佩頓（John Peyton）說，家庭式餐廳和連鎖速食餐廳的漢堡大戰正式開打，為了引誘那些對不斷上升的速食餐餐點價格感到生氣的顧客，Applebee's推出「超大漢堡」，夾有培根、起司、生菜、番茄和酸黃瓜，搭配薯條只要9.99美元。

佩頓說，如果只要花不到10美元，就能享受美味、用料豐富的漢堡，還能坐在餐廳裡吃，為什麼還要選擇花10美元，然後在車裡吃裝在紙袋裡的漢堡呢？

Applebee’s「超大漢堡」，搭配薯條只要9.99美元。（圖截自官方粉專）

在Applebee's推出便宜漢堡前，Chili's才剛出推更便宜的漢堡餐。Chili's本周推出全新「大碎肉餅漢堡」，主打比大麥克更大，搭配薯條和飲料只要約10美元。

麥當勞的大麥克餐目前價錢將近15美元，Shake Shack、溫蒂漢堡和Five Guys的漢堡單點就要10美元。

Applebee's為價格較親民的速食餐廳，但因為顧客對高漲的價格嚇跑，今年第一季銷售下跌4.6%，再加上Dine Brands旗下另一間餐廳IHOP在8日的法說會中提到1.7%的銷售量下跌，讓Dine Brands決定打價格戰。

Dine Brands旗下餐廳的顧客以低收族群為主，佔所有顧客四成至五成，但近日餐廳客人數變少，大家都點較便宜的餐點。

Chili's在4月底推出大碎肉餅漢堡，搭配前菜、薯條和飲料只要10.99美元。在康乃狄克州 布蘭福特（Branford），一份大麥克餐要14.69美元。