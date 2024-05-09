我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空、車也被開走

台灣詐騙LINE股票群組手法駭人 女子泣訴老父親被騙走一間房子

跟麥當勞搶客...Applebee's推超大漢堡不到10美元 Chili's也參戰

世界新聞網／輯
速食業搶客大戰開打，Applebee's和Chili's接連推出更便宜的大漢堡餐，要和麥當勞搶客。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Robin Stickel ）
速食業搶客大戰開打，Applebee's和Chili's接連推出更便宜的大漢堡餐，要和麥當勞搶客。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Robin Stickel ）

搶客大戰開打！連鎖餐廳Applebee's推出「超大漢堡」，夾有培根、起司、生菜等料的漢堡搭配薯條不到10美元，Chili's也推出號稱比大麥克更大卻更便宜的漢堡，兩家餐廳接連祭出價格較親民的漢堡餐，為的就是把麥當勞的客人搶過來。

每日郵報（Daily Mail）報導，為了把麥當勞、溫蒂漢堡和Shake Shack的客人搶過來，Applebee's推出更便宜的漢堡餐。

Applebee's母公司Dine Brands的執行長佩頓（John Peyton）說，家庭式餐廳和連鎖速食餐廳的漢堡大戰正式開打，為了引誘那些對不斷上升的速食餐餐點價格感到生氣的顧客，Applebee's推出「超大漢堡」，夾有培根、起司、生菜、番茄和酸黃瓜，搭配薯條只要9.99美元。

佩頓說，如果只要花不到10美元，就能享受美味、用料豐富的漢堡，還能坐在餐廳裡吃，為什麼還要選擇花10美元，然後在車裡吃裝在紙袋裡的漢堡呢？

Applebee’s「超大漢堡」，搭配薯條只要9.99美元。（圖截自官方粉專）
Applebee’s「超大漢堡」，搭配薯條只要9.99美元。（圖截自官方粉專）

在Applebee's推出便宜漢堡前，Chili's才剛出推更便宜的漢堡餐。Chili's本周推出全新「大碎肉餅漢堡」，主打比大麥克更大，搭配薯條和飲料只要約10美元。

麥當勞的大麥克餐目前價錢將近15美元，Shake Shack、溫蒂漢堡和Five Guys的漢堡單點就要10美元。

Applebee's為價格較親民的速食餐廳，但因為顧客對高漲的價格嚇跑，今年第一季銷售下跌4.6%，再加上Dine Brands旗下另一間餐廳IHOP在8日的法說會中提到1.7%的銷售量下跌，讓Dine Brands決定打價格戰。

Dine Brands旗下餐廳的顧客以低收族群為主，佔所有顧客四成至五成，但近日餐廳客人數變少，大家都點較便宜的餐點。

Chili's在4月底推出大碎肉餅漢堡，搭配前菜、薯條和飲料只要10.99美元。在康乃狄克州布蘭福特（Branford），一份大麥克餐要14.69美元。

麥當勞 康乃狄克州

上一則

拆解Pura 70 Pro 華為新機用了更多本土零件

延伸閱讀

女子分享橄欖園省錢點餐密技 不到18美元能解決三餐

女子分享橄欖園省錢點餐密技 不到18美元能解決三餐
密州女子到Sonic點隱藏版「可樂加一物」 大讚好喝

密州女子到Sonic點隱藏版「可樂加一物」 大讚好喝
麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」

麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」
溫蒂這款濃湯用回收鮮牛肉餅製成 到底放了多久「很難說」

溫蒂這款濃湯用回收鮮牛肉餅製成 到底放了多久「很難說」

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
（取自123RF）

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

2024-05-04 11:15
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

2024-05-05 20:45
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
容易成為「恐怖前任」的4星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

2024-05-03 23:00
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休