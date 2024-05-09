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日暈美景高掛 台氣象署：陽光穿過冰晶薄雲折射

中央社台北9日電
台灣許多民眾今天看見太陽被大光圈圍住的美景，交通部中央氣象署解釋，這是陽光穿過充滿冰晶的薄雲時，因光線折射所造成的「日暈」，通常會呈現內圈偏紅、外圈偏藍的顏色。（民眾提供）中央社
台灣許多民眾今天看見太陽被大光圈圍住的美景，交通部中央氣象署解釋，這是陽光穿過充滿冰晶的薄雲時，因光線折射所造成的「日暈」，通常會呈現內圈偏紅、外圈偏藍的顏色。（民眾提供）中央社

台灣許多民眾今天看見太陽被大光圈圍住的美景，交通部中央氣象署解釋，這是陽光穿過充滿冰晶的薄雲時，因光線折射所造成的「日暈」，通常會呈現內圈偏紅、外圈偏藍的顏色。

台灣前中央氣象局長鄭明典在臉書分享1張台北日暈的照片，引發許多民眾迴響，紛紛留言分享各地區所拍攝到的日暈照片。

台氣象署在臉書「報天氣 - 中央氣象署」說明，日暈的主要成因是當太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，「白光」會被折射成紅橙黃綠藍靛紫等不同顏色與波長的光線，穿過不同型態的冰晶或冰柱，會產生不一樣的「暈」。

台氣象署說，其中最亮、常見的1種日暈，就是太陽光通過「六角型」的冰柱時，分離的彩光以約22度的角度折射2次，在地面人們的眼裡，就會形成以太陽為圓心的大光圈。

簡而言之，以太陽為中心、觀察者視線夾角22度的方向可以看到的日暈，更精確一點可稱作「22°暈（22° Halo）」，也因為不同色光折射角度略為不同，這個光圈就會呈現內偏紅、外偏藍的顏色。

台氣象署補充，類似成因的天氣現象，另外也包含虹、霓、光柱、幻日等；另外，特別提醒，不可以用肉眼直視太陽，觀測時要有保護措施，如透過墨鏡、減光窗戶，或以物體遮蔽太陽。

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