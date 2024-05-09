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水原一平認罪 醫揭「賭博成癮」治療失敗3特性

記者賴昀岫／台北即時報導
大谷翔平（左起）前翻譯水原一平，涉賭以及盜取金錢，外媒報導水原已已同意認罪協商。 （路透）
大谷翔平（左起）前翻譯水原一平，涉賭以及盜取金錢，外媒報導水原已已同意認罪協商。 （路透）

道奇隊日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平，涉賭以及盜取金錢，先前也坦言自己「賭博成癮」，據ESPN報導，水原已同意認罪協商，將面臨最高33年監禁及125萬美元罰款。醫師指出，這類患者的治療，要由醫療與家庭同時配合，基本上只要2次左右，就預測治療效果是成功或失敗，治療失敗的個案，通常有家庭關係不佳、反社會傾向、合併多種成癮物質等3大特性。

洛杉磯聯邦地區法院提交了一份長達33頁的協商文件，水原同意承認一項銀行詐欺重罪和一項簽署虛假納稅申報表的罪名，39歲的水原一平，將面臨最高33年監禁及125萬美元罰款，但作為認罪交換，刑期可能獲得減輕。

台北市立聯合醫院松德院區，有台灣首創的賭博成癮門診，團隊成員、一般精神科主治醫師鄭勝允表示，願意就診的個案，積欠的賭債都非常多，大多已輸逾百萬元，有些甚至金額上億，個案幾乎都是年輕男性。

鄭勝允指出，賭博成癮患者的特性，包含花在賭博的金額持續增加、試著戒賭時會變得焦躁易怒、思緒被賭博所佔據、心情不好或壓力大時更想賭、輸錢就會想要翻本、欺瞞家人、需要靠別人幫忙還債等7大特點。

賭博成癮治療分為2大面向，鄭勝允說，醫師能做的，基本上是給予減少癮頭的藥物，目前精神科有些藥物，能夠協助患者降低癮頭、改善心情，讓賭癮不會一直冒出來，就算冒出來，強度也會比之前弱很多；有些患者沒有賭就會坐立難安、異常煩躁，就需要給予要鎮定劑和抗焦慮劑協助。

除了醫療介入，家人的配半也很重要，「如果沒有家人陪同的患者，基本上都會失敗」，鄭勝允表示，因為戒賭癮需要親朋好友幫忙，保管患者的財物和證件，讓他不要再賭，或者沒有這麼容易借到錢去賭博。

「重點在於，要讓他開始賭博之前設下很多關卡」，鄭勝允說，當金錢、可提款的相關文件都被拿走，基本上要先湊到錢，方法之一也許是到銀行借款，但這需要證件，所以家人將患者的證件保管好，就能增加對方弄到前的困難性，雖然患者往往會不斷「克服困難」，但這需要長時間，拿到錢的時候，想賭博的衝動也許已經過去。

鄭勝允直言，賭博成癮治療大好大壞，往往看1至2次，就能看出這個人是成功還是失敗，會成功的，經過治療1至2次治療，基本上庭賭效果就會很顯著，患者會說自己都沒再碰賭博，「假設用了這些方法還是一直去賭，愈後就不太好」。

鄭勝允分析，治療失敗個案有3大特點：

●跟家人關係不好，沒有家人幫忙保管錢財與證件，沒家人幫助就容易失敗。

●個性通常比較差，多少有些反社會的跡象、不太願意聽話。

●合併多重成癮物質，如毒品、酒精等，因為這些成癮物質的嚴重性都更高。

大谷翔平在去年12月與道奇隊簽下創紀錄的10年7億美元合約，使他成為美國職棒大聯盟(MLB)收入最高的球員，但他的前翻譯水原一平，卻被控從大谷翔平的銀行帳戶中竊取近1700萬美元，用來償還自己非法投注欠下的債務。

水原一平從2021年9月開始向非法博弈莊家下注，2021年11月第一次透過大谷帳戶轉帳約4萬美元開始，2022年2月到2023年10月更陸續轉了36筆款項，總額約1500萬美元，隨後一直到2024年1月都還在利用大谷的金錢償還債務。

大谷翔平 道奇 毒品

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