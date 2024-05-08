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奧運聖火經12天航行終登陸法國 15萬人塞爆馬賽港口見證

編譯徐榆涵／即時報導
聖火傳遞儀式施放煙火。(路透)
聖火傳遞儀式施放煙火。(路透)

奧運聖火搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）從希臘出發，歷經12天航行，於8日抵達法國馬賽港（Marseille），9日將在全法國開始接力傳遞。

首位火炬手是曾在2012年奧運摘下4面獎牌的法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou），他走上貝倫號的甲板上高舉火炬，再傳給帕奧短跑冠軍凱塔（Nantenin Keïta），之後她將火炬交給法國饒舌歌手Jul，約有多達15萬人至現場朝聖。

法國總統馬克宏表示，「這標誌著準備工作的結束，奧運進入了法國人民的生活。聖火在這裡，我們可以感到自豪。」

包括狙擊手和警犬部隊等約7000名執法人員在馬賽港維安。馬克宏表示，這是重大的安全問題，會做好準備，將保持警惕到最後一刻。

聖火傳遞儀式相當盛大，不僅有煙火和音樂會，還有法國空軍巡邏兵飛行表演隊在空中噴出代表法國國旗的紅、白、藍三色彩煙。

聖火將從馬賽港出發，繼續進行為期11周旅程，穿越法國全境並訪問在加勒比海及印度洋和太平洋的海外領土。總共約有1萬名火炬手傳遞聖火，並將於7月26日抵達巴黎參加奧運開幕式。

這次的巴黎奧運開幕式不同於以往，不在奧運主場館舉辦，而是在塞納河舉行船上露天開幕儀式，當天將有180艘船隻沿著6公里長的塞納河河道航行，其中有94艘將載著運動員，終點是艾菲爾鐵塔腳下。

曾在2012年奧運摘下4面獎牌的法國游泳好手馬納杜擔任首位火炬手，他走上貝倫號的...
曾在2012年奧運摘下4面獎牌的法國游泳好手馬納杜擔任首位火炬手，他走上貝倫號的甲板上高舉火炬。(美聯社)
法國空軍巡邏兵飛行表演隊在空中噴出代表法國國旗的紅、白、藍三色彩煙。(歐新社)
法國空軍巡邏兵飛行表演隊在空中噴出代表法國國旗的紅、白、藍三色彩煙。(歐新社)

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