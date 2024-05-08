女子分享橄欖園省錢點餐密技 不到18美元能解決三餐

網友Jayme分享如何在橄欖園以17.59美元買到三份餐點。(美聯社)

TikTok網友潔米（Jayme）日前拍攝影片，分享自己花不到18美元就在義大利 連鎖餐廳橄欖園（Olive Garden）買到三份餐點，她也公開自己的外帶「密技」，要網友趕快照著做，影片吸引超過4萬7千次點閱。

每日郵報（Daily Mail）報導，潔米在影片中表示，她去橄欖園買外帶，買到一包麵包、一份沙拉和兩份烤通心粉，帳單上的價錢為17.59美元，這樣的份量讓她可以吃三餐，先吃一份烤通心粉，之後吃沙拉，剩下的一份烤通心粉可以留到明天吃。

潔米表示，秘訣就是在橄欖園的午間特惠時段，上午11點到下午3點之間到店裡點單外帶，店家提供包括起司烤通心粉、奶油乳酪醬拌義式寬麵、肉醬義大利麵三種9.99美元的主食選擇，選購者可以再以6美元優惠購買第二道主食。

橄欖園還有另一方案，若購買9.99美元的五種主菜之一，包括紅醬或肉醬義大利麵、奶油乳酪醬拌義式寬麵、焗烤千層茄子、紅醬或肉醬義大利小方餃和起司烤通心粉，顧客可以享受湯或沙拉及麵包吃到飽。

網友大讚潔米的購買計畫精打細算，也紛紛留言透露自己的省錢點餐方式。有網友說自己會點兩份9.99美元加6美元的組合，這樣就有四份餐點，她會把沙拉換成湯，隔天加熱再吃還是很好吃。

橄欖園總部位於佛羅里達州 奧蘭多，以美式義大利菜為特色，目前在全球開設超過8百間餐廳，員工人數超過9萬9千人。