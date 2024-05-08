比特犬臉上掛著「全收容所我最哀傷」 得知被收養開心反應曝光

女子Katie Kramer和丈夫到鳳凰城的動物收容所收養一隻比特犬，她記錄了狗狗從沒有活力到開心享受新家生活，讓網友直呼感動。(擷取自TikTok)

一名女子克萊莫（Katie Kramer）和丈夫柯爾（Cole）開車到亞利桑那州鳳凰城的一間動物收容所，收養一隻比特犬。克萊莫在TikTok 上分享狗狗從一開始的面無表情，到後來了解到自己將被收養而露出的開心情緒，影片超過百萬次瀏覽，讓不少網友直呼感動。

每日郵報（Daily Mail）報導，克萊莫是一名護士、網紅，她和丈夫日前到鳳凰城的動物收容所，領養了「全收容所表情最哀傷的」比特犬。

克萊莫說，被關在籠子裡的比特犬噘著嘴，面無表情地看向遠方，但當牠瞭解到自己即將被收養後，表情瞬間活潑起來，不斷搖尾巴，睜著眼看著籠外的人。

克萊莫說，他們想領養狗，給牠一個溫暖可愛的家，讓牠過上本該屬於牠的生活。

影片在拍攝收容所後變成比特犬坐在車上和克萊莫回家，比特犬獲得一份「自由的起司漢堡」，鏡頭一轉，比特犬在家裡開心地咬自己的玩具。

克萊莫的影片在網路上流傳，不少網友看完直呼感動，詢問克萊莫狗狗到新家的生活，克萊莫也為此再拍了一支影片，畫面中狗狗舒服地躺在地上，享受主人幫牠在肚子抓癢，克萊莫說狗狗很適應新的生活。

@therealslimkatieeeee Replying to @Miranda Bree Photography safe to say he is adjusting well❤️ ♬ original sound - Arline G

報導指出，比特犬是最常被誤會的犬種，大多數人認為牠們極具攻擊性及不好訓練，因此牠們是最常被丟棄在收容所的品種，一項動物救援組織在2023年做的調查發現，所有收容所中，比特犬就佔了超過半數。