加州科技新貴來德州炒房 她不滿：奧斯汀買房、Airbnb都價格飆漲

德州女子Dani指責那些在疫情期間湧入奧斯汀的加州科技新貴炒高當地房價。(擷取自Dani TikTok @gasstationnachos)

德州奧斯汀女子丹妮（Dani）在TikTok上表示，奧斯汀現在的房價 高得嚇人，她認為這都是因為加州 有錢的科技新貴在疫情期間湧入奧斯汀後，低價買房再以高價轉手出售，讓她非常憤怒。

每日郵報（Daily Mail）報導，丹妮在影片中憤怒地表示，奧斯汀現在的房價貴得離譜，因為加州的科技新貴在疫情期間湧入奧斯汀，以低價買房後再以高價售出，或是改建成Airbnb，以高價出租。

丹妮說，那些科技新貴因為德州的生活費相對較低廉而來，他們在奧斯汀買房後用「高到瘋狂」的價錢轉售，讓奧斯汀現在的房價飆升，也沒什麼房子可買。

根據LinkedIn的使用者數據，奧斯汀在2020年5月至2021年4月是美國城市中科技業工作者淨流入人數最高的城市，加州政策實驗室2021年3月表示，2020年第2至第4季加州城市的人口流失數比2019年同期多了31個百分點。

丹妮的指責不全然沒有根據；根據ChamberofCommerce.org的研究發現，奧斯汀的Airbnb房價飆漲，平均一天要373美元，單房的租金 平均一晚127美元，兩房則為203美元，去年6月奧斯汀的租金排名為全美最高。

丹妮也在影片中表示，包括那些在疫情期間逃到奧斯汀的科技新貴，現在又都因為科技業的裁員潮而紛紛搬離，當初因為那些人從加州搬至奧斯汀，當地開始大量興建公寓，但現在人又離開，房屋租金開始下降，使得賣房乏人問津，因為人們寧可租房也不願買房，「這就是你們對一個在當地土生土長，只想買間房生活度過餘生的本地人的影響」。