狗狗單獨在家見超量美食「吃不吃好猶豫」 偷瞄半天結局出乎意外

一位國外飼主刻意提供毛小孩吃不完的食物，暗中觀察反應。（取材自TikTok＠sirtheothegolden）

有養過毛小孩經驗的飼主，都知道狗狗對吃有相當大的執著，往往還在準備餐點時，毛小孩就會不停在身邊打轉，彷彿已經準備好要開動了一樣。近來一位飼主乾脆反其道而行，在狗狗面前擺了滿滿的狗食，暗中觀察毛小孩的反應。

根據日本 媒體「grape」報導，TikTok 網友「sirtheothegolden」最近分享一段影片，他特別幫自家的黃金獵犬，準備了一大盆滿滿的食物，並且一家人藉機都不在屋子內，只透過錄影畫面，來觀察毛小還有什麼行動。

結果狗狗看到這麼多食物，好像察覺到不太對勁，因此不停地東張西望，似乎想搞清楚是怎麼回事。而在過程中，他也一直去偷瞄那堆滿滿的狗食，似乎很想立刻大快朵頤。然而張望了半天，最後他的理性戰勝了慾望，一口飼料都沒有偷吃。

許多網友紛紛表示「他真是個好孩子」、「他應該察覺到這是個陷阱」、「他可能想說媽媽去哪了」、「我的狗就會全部吃掉，包括容器一起」、「他可能想『這違反了好孩子行為守則』」、「與此同時，我家的狗把桌上的披薩偷吃掉了」、「我家的狗絕對會吃掉，這傢伙永遠像是一整年沒吃東西的樣子」。不過後來這位飼主也補充「他平常也是有東西就會吃掉的」。