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密州女子到Sonic點隱藏版「可樂加一物」 大讚好喝

世界新聞網／輯
密西西比州一位女子到Sonic點大杯可樂加醃黃瓜片，大讚好喝，引發網友討論。(擷取自 TikTok )
密西西比州一位女子到Sonic點大杯可樂加醃黃瓜片，大讚好喝，引發網友討論。(擷取自 TikTok )

密西西比州一位女子到Sonic點了「隱藏版飲品」大杯可樂加醃黃瓜，店員毫不遲疑地幫她點餐的態度震驚了不少網友。最後女子也順利獲得她點的飲料並大讚好喝，特殊口味引發網友討論，有人說好喝，也有人說他所在的州沒有這個隱藏版飲料，他只好自製。

@mississippimemaw

Pickle Dr Pepper #pickle #sonic #sonicdrivein #pickles #fyp #fastfood #mississippi

♬ original sound - Mississippi Memaw

紐約郵報(New York Post)報導，密州一位TikTok帳號為@MississippiMemaw的用戶日前在影片中分享到Sonic得來速點隱藏版菜單的經驗，五天來影片已累積超過360萬次瀏覽。

影片中，該女子到得來速車道，向店員點了大杯的Dr. Peppeer可樂加醃黃瓜片，她說這是她25歲的女兒告訴她的。女子點餐後店員並沒有懷疑或猶豫，還回覆表示多加的醃黃瓜在帳單上會以「多加櫻桃」的名目收費。

店員隨後遞給該女子餐點，真的是大杯可樂加醃黃瓜片。許多網友被店員鎮定的反應嚇到，認為她應該不是第一次收到這樣的點單。

女子在影片中說這樣的組合看似不搭，但她不是第一次嘗試，她覺得很好喝；一位在德州的網友說看完影片後立刻去當地的Sonic點一樣的飲料，她給這口味「兩個讚」。

也有網友反應她在的州Sonic店員表示沒有這項飲品，還有在Sonic服務超過20年的網友說自己從來沒有遇過顧客點這項飲料。

這不是Sonic第一次把醃黃瓜加到飲料裡。2022年，Sonic曾推出醃黃瓜冰沙，號稱整杯綠巨人浩克顏色的飲料結合了醃黃瓜的鹹味和冰沙的甜。

德州 密西西比州 TikTok

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