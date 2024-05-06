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壓力大時去賞鳥吧 最新研究：幸福感分數大增

新華社／北京6日電
一項針對大學生的新研究發現，觀鳥可以帶來更高的主觀幸福感。(新華社)
一項針對大學生的新研究發現，觀鳥可以帶來更高的主觀幸福感。(新華社)

賞鳥是常見的自然休閒活動之一。一項針對大學生的新研究發現，接觸大自然可以改善大學生的心理健康，尤其與散步等普通的自然接觸相比，賞鳥可以帶來更高的主觀幸福感。

北卡羅來納州立大學在新聞公報中介紹，研究團隊將112名大學生參與者分為3組：對照組、散步組和賞鳥組，其中賞鳥組和散步組分別每周進行5次大於30分鐘的賞鳥和散步活動，然後研究人員評估這些參與者自我報告的主觀幸福感和心理困擾水平。

為了定量衡量主觀幸福感，研究人員使用了一項包含5個問題的調查──世界衛生組織五項幸福指數（WHO-5）。該調查要求參與者對過去兩周內有關幸福感的陳述進行從0至5的評分。研究人員將五項回答相加即得出原始幸福感得分，0分代表最差的生活質量，25分代表最好的生活質量。同時，研究人員還會通過另外的問卷得分來評估參與者的心理困擾水平。

研究結果發現，所有3個組的WHO-5分數都有所提高，其中賞鳥組的得分開始較低，但結束時卻高於其他兩組。研究還發現，接觸大自然可以降低心理困擾水平，即賞鳥組和散步組的心理困擾水平問卷分數均有所下降。

研究人員表示，賞鳥是一項很容易進行的活動，這一研究結果提醒人們，當感覺到壓力時，不如到大自然中去看看鳥。

北卡羅來納州 WHO 心理健康

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