「特技玩家」擠下「挑戰者」 登北美周末票房榜首

萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖／UIP提供)

由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等明星主演的「特技玩家」（The Fall Guy）輕鬆登上最新一期北美周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月5日的電影市場數據，31部影片北美周末票房（5月3日至5日）報收約7296萬美元，較前一周末增長約14%。其中，超過三分之一票房貢獻來自「特技玩家」。

自3日亮相以來，「特技玩家」穩居北美單日票房冠軍，並以約2850萬美元首映周末票房成為該統計周期中唯一票房過千萬的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分73、爛番茄新鮮度83%（253評），CinemaScore打分為A-。加上北美以外市場，該片總票房現約6540萬美元。

在首映25周年之際，「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars：Episode I－The Phantom Menace）3日重返大銀幕。當年，這部奇幻冒險動作片在北美收穫約4.77億美元，全球票房橫掃10億美元。此番重映再顯票房號召力，以約808萬美元周末票房摘得本期榜單亞軍。

「星際大戰首部曲：威脅潛伏」重映，奪得北美票房亞軍。(圖／福斯提供)

好萊塢 明星辛蒂亞（Zendaya）主演的愛情體育劇情片「挑戰者」（Challengers）第二個上映周末票房環比下跌49.1%，以約764萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。該片北美票房現約2946萬美元，總票房約5226萬美元。

「挑戰者」滑落北美票房第三名。（圖／華納兄弟提供）

與「特技玩家」同日上映的另一部新片「絕命塔羅牌」（Tarot），以約650萬美元首映周末票房位列本期榜單第4名。從主要電影網站評價來看，這部恐怖片開畫反響慘淡，目前IMDb評分5.0、MTC評分35、爛番茄新鮮度12%（26評），CinemaScore打分為C-。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約450萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位，迄今北美票房約1.88億美元、總票房約5.47億美元。

當前北美周末票房十強中最資深的影片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4），以約240萬美元從上期榜單第7名退居本輪排名第8位。自3月8日上映以來，這部動畫片北美票房約1.88億美元，位列「功夫熊貓」系列第二位，僅次於2008年推出的第一部；總票房約5.2億美元，已接近2016年推出的第三部，有望擺脫在該系列中的墊底地位。