我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

「特技玩家」擠下「挑戰者」 登北美周末票房榜首

中新社／洛杉磯5日電
萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖／UIP提供)
萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖／UIP提供)

由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等明星主演的「特技玩家」（The Fall Guy）輕鬆登上最新一期北美周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月5日的電影市場數據，31部影片北美周末票房（5月3日至5日）報收約7296萬美元，較前一周末增長約14%。其中，超過三分之一票房貢獻來自「特技玩家」。

自3日亮相以來，「特技玩家」穩居北美單日票房冠軍，並以約2850萬美元首映周末票房成為該統計周期中唯一票房過千萬的影片。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分73、爛番茄新鮮度83%（253評），CinemaScore打分為A-。加上北美以外市場，該片總票房現約6540萬美元。 

在首映25周年之際，「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars：Episode I－The Phantom Menace）3日重返大銀幕。當年，這部奇幻冒險動作片在北美收穫約4.77億美元，全球票房橫掃10億美元。此番重映再顯票房號召力，以約808萬美元周末票房摘得本期榜單亞軍。

「星際大戰首部曲：威脅潛伏」重映，奪得北美票房亞軍。(圖／福斯提供)
「星際大戰首部曲：威脅潛伏」重映，奪得北美票房亞軍。(圖／福斯提供)

好萊塢明星辛蒂亞（Zendaya）主演的愛情體育劇情片「挑戰者」（Challengers）第二個上映周末票房環比下跌49.1%，以約764萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。該片北美票房現約2946萬美元，總票房約5226萬美元。

「挑戰者」滑落北美票房第三名。（圖／華納兄弟提供）
「挑戰者」滑落北美票房第三名。（圖／華納兄弟提供）

與「特技玩家」同日上映的另一部新片「絕命塔羅牌」（Tarot），以約650萬美元首映周末票房位列本期榜單第4名。從主要電影網站評價來看，這部恐怖片開畫反響慘淡，目前IMDb評分5.0、MTC評分35、爛番茄新鮮度12%（26評），CinemaScore打分為C-。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約450萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第5位，迄今北美票房約1.88億美元、總票房約5.47億美元。 

當前北美周末票房十強中最資深的影片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4），以約240萬美元從上期榜單第7名退居本輪排名第8位。自3月8日上映以來，這部動畫片北美票房約1.88億美元，位列「功夫熊貓」系列第二位，僅次於2008年推出的第一部；總票房約5.2億美元，已接近2016年推出的第三部，有望擺脫在該系列中的墊底地位。

好萊塢

上一則

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

延伸閱讀

男神大戰 雙萊恩爭當今夏票房冠軍

男神大戰 雙萊恩爭當今夏票房冠軍
炒婚姻新聞沒用？ 翹臀珍巡演門票滯銷

炒婚姻新聞沒用？ 翹臀珍巡演門票滯銷
五一檔最大黑馬…「末日狂花錢」票房逆襲 賈冰成下一個沈騰

五一檔最大黑馬…「末日狂花錢」票房逆襲 賈冰成下一個沈騰
北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

熱門新聞

（取自123RF）

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

2024-05-04 11:15
一位外國飼主所飼養的澳洲牧羊犬，為了禮讓年長的黃金獵犬，刻意在撿球時減慢速度。（取材自TikTok＠goldieandaussie）

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

2024-05-01 19:35
容易成為「恐怖前任」的4星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

2024-05-03 23:00
貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

2024-04-29 19:35
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

2024-05-01 21:55

超人氣

更多 >
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」