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南加這些地方生活壓力大 存錢難度全美最高

要價38萬美元 旅遊業者推豪華巴黎奧運遊 可與選手會面、出席開幕式

編譯陳苓／綜合外電
隨著法國巴黎奧運即將在7月26日揭幕，旅遊業者針對超級富豪推出高檔的奢華行程，宣稱不只能觀賞賽事，還能親自和運動員會面，並一探選手村，要價38萬美元。（路透）
隨著法國巴黎奧運即將在7月26日揭幕，旅遊業者針對超級富豪推出高檔的奢華行程，宣稱不只能觀賞賽事，還能親自和運動員會面，並一探選手村，要價38萬美元。（路透）

隨著法國巴黎奧運即將在7月26日揭幕，旅遊業者針對超級富豪推出高檔的奢華行程，宣稱不只能觀賞賽事，還能親自和運動員會面，並一探選手村，要價38萬美元。

英國衛報報導，國際體驗機構GR8 Experience推出的巴黎奧運行程，要價381,600美元，內容包括男子百米賽跑決賽等14項賽事的門票，以及出席奧運開幕儀式。

這家旅行社宣稱，他們不只提供前排門票，還能安排用錢買不到的體驗，包括與選手會面、參觀選手村、參訪閉館後的羅浮宮、享用凡爾賽宮的國王晚宴等。

GR8執行長卡雷加不願透露哪些選手和他們簽約，只說有幾名網球選手，與一些其他領域的運動員。至於會面費用則看形式而定，可以是15分鐘的拍照與簡短閒聊，也可以是更富參與性的選項，像是共進午餐。若要與最頂尖的運動員度過許多時光，價格從2萬到50萬美元不等。

卡雷加說，他們對合作的運動員「非常挑剔」，有些選手名氣響亮，但可能沒有客戶所需的魅力，有些選手則能提供極佳體驗。他說：「運動員必須看來想待在現場，而非五分鐘後就想掉頭走人。」

他說，GR8由NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）的企業夥伴、以及西班牙網球巨星納達爾（Rafael Nadal）的公關經理部分持有，以往曾安排一名客戶與納達爾共度將近一周，包含進入選手包廂觀賽，也曾替另一名客戶牽線，讓他與網球名將喬科維奇對打。

儘管巴黎奧運籌委會表示，禁止官方合作公司之外的第三方旅遊業者提供行程。GR8表示，他們雖不是官方的售票商，但可協助客戶打理觀賽的相關事宜。

巴黎奧運 納達爾 湖人

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