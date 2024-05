總統拜登(後)頒發最高平民榮譽「總統自由勳章」給楊紫瓊(前)。(路透)

拜登 3日頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給19人,包括奧斯卡影后楊紫瓊 。不過頒授儀式發生一段尷尬的事,拜登在說出楊紫瓊英文名字時,將「Michelle Yeoh」錯說成「Michael Yeoh」。

現年61歲的馬來西亞女演員楊紫瓊去年憑藉在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中的演出,成為奧斯卡獎 史上首位亞裔影后。

楊紫瓊穿深色套裝出席,全程笑容滿面。白宮在聲明中表示,楊紫瓊「不斷打破刻板印象,豐富了美國文化」。楊紫瓊是首名獲得「總統自由勳章」的華裔女演員。

過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士有已故「貓王」艾維·普里斯萊(Elvis Presley)、兩屆金像影帝湯姆漢克(Tom Hanks)、好萊塢導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等。