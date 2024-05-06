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咸陽「洗碗涼皮」製作過程震撼 網友：像回到原始時代

世界新聞網／輯
網友認為洗碗涼皮的碗不太衛生。（取材自小紅書）
網友認為洗碗涼皮的碗不太衛生。（取材自小紅書）

涼皮是起源於中國的漢族傳統美食，是擀麵皮、面皮、米皮、釀皮的統稱，流行於中國北方地區，各地區原料、製作方式不盡相同，口味有麻辣、酸甜、香辣等口味。不過有網友認為，咸陽的「洗碗涼皮」製作方式感覺不太衛生，直呼「震撼」，還有人無奈表示很像回到原始時代。

一名網友在社群軟體小紅書分享咸陽「洗碗涼皮」的製作過程，店家利用筷子將佐料，如醋、辣椒、蒜泥、醬油等加入一個碗中，接著再把碗內佐料倒入另一個盛有麵的大碗內，最後再用小碗稍微蓋著麵，利用小碗及筷子將佐料拌勻。

然而整個製作過程中，店家沒有戴手套，兩個碗看起來也都已經使用了好一陣子，不是非常衛生。因此該網友直呼，「咸陽的洗碗涼皮每次看到都很震撼，據說是有歷史的碗」。

其他人則留言「明明可以用小勺子，非要回到原始時代，建議乾脆用手抓更簡單，省了那個碗了」、「外國人看這個，跟我們看印度的，是不是一個感覺」、「明明可以直接把涼皮和調味料直接放大碗裡，非要用個小碗在中間倒騰，是怕顯得太乾淨了嗎」。

不過也有人力挺留言「他家其實環境蠻乾淨的。但是排那麼久的隊和味道不成正比。他家味道沒有很特別。麻醬和芥末味都不重」、「那小碗上也不過是醬料啊，然後也不是收攤都不洗吧，那有什麼可髒的，它功能跟涼拌盆有什麼區別，涼拌盆也不可能拌一碗洗一遍啊，不過叫成洗碗涼皮就很難不帶偏人的觀感」、「看髒是因為辣子油和芝麻醬」。

還有人表示「髒攤能接受，辣椒也能接受，大家有沒有發現，現在越來越多的攤為了省事，不洗碗都用塑膠袋子套在碗上，這樣是方便了店家，但是吃東西的人，顧客是會因為這樣攝取過量的微塑料，其實這樣挺不利於健康的，可能會有人說都出來吃了，還在乎這個呀，我只是表明我的立場，我是在乎的」。

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