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小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

世界新聞網／輯
維州頭頸外科醫師Chris Chang以生成式AI製作縮時影片，描繪皮膚上一個幾乎不可見的點最後竟演變成黑色素細胞癌（melanoma），左圖為一開始皮膚上不起眼的斑點，右圖為十年後斑點變成黑色素細胞癌。(擷取自Youtube)
維州頭頸外科醫師Chris Chang以生成式AI製作縮時影片，描繪皮膚上一個幾乎不可見的點最後竟演變成黑色素細胞癌（melanoma），左圖為一開始皮膚上不起眼的斑點，右圖為十年後斑點變成黑色素細胞癌。(擷取自Youtube)

夏天將至，醫生提醒民眾防曬的重要性，維吉尼亞州頭頸外科醫師張（Chris Chang）以生成式AI製作縮時影片，描繪皮膚上一個幾乎不可見的點最後竟演變成黑色素細胞癌（melanoma）。醫師表示，美國一年有約10萬人罹患黑色素細胞癌，是最常見的癌症

每日郵報（Daily Mail）報導，張用縮時影片警示民眾紫外線的傷害性。影片中一個很不明顯的斑點在10年的時間變成黑色素細胞癌，張說用AI製成的原因是現實生活很難有這樣的紀錄，因為民眾發現罹病時都已經很後期了。

張說，美國50歲以上的婦女診斷出黑色素細胞癌的人數一年增加約三個百分點，也是患此癌症的主要族群，相對的年輕人診斷出此癌症的人數正在減少，原因或許是年輕人會透過擦防曬產品來抗老。

張說，皮膚在被診斷出癌症前幾年就會出現跡象，最常見的是變色斑塊，如咖啡色、粉紅色、黃色或白色，平坦或稍微隆起的塊狀物、硬塊或乾燥脫屑也可能是發展成癌症的徵兆。

張也分享預防黑色素細胞癌的檢查口訣「ABCDE」，代表「形狀不對稱（Asymmetry）、邊緣不規則（Border）、顏色不均勻（Color）、病灶大小（Diameter）和外觀變化（Evolving）」，民眾可以用這五個要點檢是皮膚上的腫塊或痣。

張說，早期黑色素細胞癌有超過99%的病患可被治癒，若晚一點才診斷出罹病，存活超過五年的機率降至75%至80%。

癌症 維吉尼亞州 AI

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