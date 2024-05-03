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父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

世界新聞網／輯
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日，特別的是，他們的父母多年來刻意隱瞞他們出生順序，直到18歲才揭曉答案，三胞胎得知後情緒激動，強調不管誰是老大，他們之間的感情都不會改變。

@janie.banie4

x3 🤷😆

♬ original sound - .

每日郵報報導，希伯特家的三胞胎在18歲生日當天才知道出生順序，他們將影片放上TikTok，吸引超過2千萬次瀏覽。

希伯特家的三胞胎為萊特、路克和珍妮兩男一女，父母告訴他們出生順序為萊特、路克和珍妮，珍妮也將答案上傳TikTok。

希伯特夫妻向媒體揭露保密原因，原來三胞胎出生時他們已經有一個三歲的兒子克萊頓，他當時處於強烈的秩序敏感期，堅持三胞胎弟妹出生後，不管做什麼事都要先從老大開始，因此爸媽決定保密出生順序，「我們一點都不想遵照他（克萊頓）的遊戲規則，有秘密也蠻好玩的」。

三胞胎的母親說，當她第一次被問到出生順序時，她差點說出來，隨著孩子越長越大，他們想知道答案的慾望也越來越強烈。珍妮說他們小時候不斷纏著父母，懇求爸媽告訴他們，但爸媽都守口如瓶。

珍妮說，她三或四年級時有一次和朋友偷偷跑到閣樓，希望找到能知道出生順序的線索，但父母藏得很好，一點訊息都沒有，只有童年紀錄，但看不出出生順序。

三胞胎在18歲生日當天終於知道答案，他們知曉後都很驚訝，隨後溫馨地擁抱。珍妮說她不想當老么，但事實如此，而這不會改變他們之間的手足之情。

三胞胎的母親說，三兄妹當初在子宮的位置，默默對應他們的個性，她說老大萊特當初在最下面，現在個性穩重可靠，會守護家人，老二路克在中間，她總感覺他常默默照顧上面的妹妹和下面的哥哥，現在也是如此，而珍妮常踢她的胸腔，她最常感覺到珍妮，女兒現在也是每天都充滿活力。

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎。(擷取自Janie Hilbert Tik...
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自...
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

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