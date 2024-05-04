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12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

世界新聞網／輯
透過星座分析，一次瞭解5到7月運勢。（取材自unsplash.com＠Jed Villejo）
透過星座分析，一次瞭解5到7月運勢。（取材自unsplash.com＠Jed Villejo）

天氣逐漸變得溫暖，夏季的腳步不遠。日本網站「ananweb」近來就分析，在進入2024年中盤的5到7月之間，每個星座的人分別都會遇上什麼樣的運勢。

牡羊座

能量十足，好運氣也會持續下去。在周遭的肯定下，自己的狀況也會越來越好，旺到七月沒問題。可以嘗試在社群網站上多發表意見，招攬更多認可的同伴。

金牛座

雖然是有諸多變化的時期，但基本上還是可以輕鬆度過。保持適度的放鬆，就能提升全體運勢。如果感到不安的話，就不妨讀讀書、喝喝茶。

雙子座

在這三個月間容易變得慌亂，重點在應該要保持專注，瞭解自己可以嘗試什麼事情，不要隨波逐流。

巨蟹座

平時溫柔的個性，也讓許多人會有求於你。然而一次得照顧太多人，難免會讓你身心俱疲。必須提醒自己，其實不用對誰都無微不至，也不會被討厭。

獅子座

由於想做的事情很多，因此會感到時間不太夠用。要保持活力，小心為了拚過頭，結果熬夜傷身等等的狀況。

處女座

這時期容易遇上許多厲害的人，給予自己正面的刺激。不過要小心，別因為陷入比較，拘泥於他人的評價和表面成績而失去信心。

天秤座

由於正向的回饋，讓自己能夠樂在努力之中。在這三個月內好好打拚，建立信心。如果感到疲勞和壓力，可以靠著按摩等方式來舒緩。

天蠍座

遇上各式各樣的人，建立起許多人際網路的同時，或許也會覺得有些疲累。這時，可以把時間留給自己最重視的人，保持內心的平衡。

射手座

長期計畫能夠順利進展的時候。只要好好做規劃，最後就能留下不錯的結果。不過這個結果雖然好，但或許會跟自己想像的有落差，需要調適自己的看法。

魔羯座

基本上會過著相當充實的日子。由於該做的事情很多，有時難免會力不從心。碰到焦躁的時候，不妨找找頭腦聰明的朋友一起聊聊。

水瓶座

無論在公事還是私人領域上，期待感都會增加，會想要朝著更高的目標邁進。除了努力認真以外，有時打破僵局的要點，或許會藏在漫畫、電影等休閒之中。

雙魚座

得確認自己應該將力氣投入在什麼事情上面，不能只看表面的數字和人際關係等等，而是以更宏觀的視野去判斷。如果感到窒礙難行，就去接觸真正的藝術作品，理解藝術家背後的心思，或許就能找到答案。

社群網站 日本

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