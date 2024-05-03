四血型誰對紀念日無感？ 他嫌麻煩只會反問「是又怎樣」

有些血型的人不在乎紀念日慶祝。（取材自unsplash.com＠Nikhita Singhal）。

每逢生日、結婚紀念日等日子，有些人總是想要慶祝一下。不過也有的人認為，那些紀念日和平常的日子沒什麼不一樣，所以也不想特別做些什麼。日本 網站「占TV」近來就分析四血型的人，對於紀念日的冷感程度排行。

第四名 A型

A型的人絕對不會忘記親朋好友們的重要日子。他們會使出渾身解數，試著讓對方能夠開心過上這一天。雖然可能沒辦法做到大驚喜，不過他們還是會絞盡腦汁，圓滿地慶祝這一天。

第三名 B型

本來就喜歡熱鬧的B型，遇上了紀念日，當然要好好的大肆慶祝。他們甚至覺得如果可以，希望每一天都能夠是紀念日。不過，他們雖然不會忘了和自己有關的紀念日，但別人生日之類的日子，卻往往容易疏忽。

第二名 O型

O型雖然會很認真地看待紀念日，不過如果若是頻率比較高，像是交往後一個月紀念一次，三個月慶祝一次，半年又紀念一次，他們就會覺得有些吃不消，覺得很像是義務性地在慶祝，最後故意不特別做些什麼。

第一名 AB型

冷靜且理性思考的AB型，覺得紀念日是一種麻煩的事情。他們對於特別在某天慶祝一點興趣都沒有，就算另一半直白表示「明天是交往一周年喔」，他們也會冷淡回應「是又怎樣」。想要和他們長遠相處，就不能太拘泥這點。