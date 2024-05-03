我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

楊紫瓊白宮獲頒平民最高榮譽「總統自由獎章」

四血型誰對紀念日無感？ 他嫌麻煩只會反問「是又怎樣」

世界新聞網／輯
有些血型的人不在乎紀念日慶祝。（取材自unsplash.com＠Nikhita Singhal）。
有些血型的人不在乎紀念日慶祝。（取材自unsplash.com＠Nikhita Singhal）。

每逢生日、結婚紀念日等日子，有些人總是想要慶祝一下。不過也有的人認為，那些紀念日和平常的日子沒什麼不一樣，所以也不想特別做些什麼。日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，對於紀念日的冷感程度排行。

第四名 A型

A型的人絕對不會忘記親朋好友們的重要日子。他們會使出渾身解數，試著讓對方能夠開心過上這一天。雖然可能沒辦法做到大驚喜，不過他們還是會絞盡腦汁，圓滿地慶祝這一天。

第三名 B型

本來就喜歡熱鬧的B型，遇上了紀念日，當然要好好的大肆慶祝。他們甚至覺得如果可以，希望每一天都能夠是紀念日。不過，他們雖然不會忘了和自己有關的紀念日，但別人生日之類的日子，卻往往容易疏忽。

第二名 O型

O型雖然會很認真地看待紀念日，不過如果若是頻率比較高，像是交往後一個月紀念一次，三個月慶祝一次，半年又紀念一次，他們就會覺得有些吃不消，覺得很像是義務性地在慶祝，最後故意不特別做些什麼。

第一名 AB型

冷靜且理性思考的AB型，覺得紀念日是一種麻煩的事情。他們對於特別在某天慶祝一點興趣都沒有，就算另一半直白表示「明天是交往一周年喔」，他們也會冷淡回應「是又怎樣」。想要和他們長遠相處，就不能太拘泥這點。

日本

上一則

喬州女子住河中小屋 倒垃圾要划船渡過充滿鱷魚的河中

延伸閱讀

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
他家寵物有雙「特別三角耳」 女學生路過驚呼：這不是狗

他家寵物有雙「特別三角耳」 女學生路過驚呼：這不是狗
4血型為何「垂頭喪氣」？ AB型容易沒自信 O型樂天卻有1缺點

4血型為何「垂頭喪氣」？ AB型容易沒自信 O型樂天卻有1缺點
笑點最低是他們 4血型「最喜歡笑」排行榜

笑點最低是他們 4血型「最喜歡笑」排行榜

熱門新聞

四生效五月財運旺，有望升官加薪。示意圖。（取材自Pexels＠Kuncheek）

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

2024-04-27 19:40
一位外國飼主所飼養的澳洲牧羊犬，為了禮讓年長的黃金獵犬，刻意在撿球時減慢速度。（取材自TikTok＠goldieandaussie）

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

2024-05-01 19:35
3生肖在戀愛中，即使深陷情感，但只要下定決心分手，一定會採取六親不認的堅決態度。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

2024-04-27 01:00
貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

2024-04-29 19:35
一位日本網友分享自家哈士奇的表情，簡直像是星期一早晨一樣。（取材自X@xxhama2）

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

2024-04-26 19:35
印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

2024-05-01 21:55

超人氣

更多 >
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%