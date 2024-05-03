冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

解僱員工而引發爭議的冰淇淋店。（取材自臉書）

明尼蘇達州 穆爾黑德（Moorhead）一家冰淇淋店「The Freez」，因4月下旬解僱收受100元小費的女性員工艾蜜莉（Emily）而招致批評。店家透過臉書貼文回應「網路霸凌」，強調不會無端解僱員工，指艾蜜莉的父母未釐清事實真相，但礙於「個人事務」不便公開詳述。

史文森夫婦賽斯與麗莎（Seth and Lisa Swenson）透過臉書貼文宣稱，原本在The Freez工作的女兒艾蜜莉4月25日被解僱。

史文森夫婦寫道，女兒因為一名顧客4月22日慷慨給予100元小費而被炒魷魚，稱「女兒收到100元小費，但她告訴顧客不能收。顧客遂將100元投入小費罐，驅車而去」；女兒當天下班時，她的雇主憤怒地指責她「從顧客那裡拿走100元」。

史文森夫婦貼上臉書的「書面通知」寫道，雇主認為一些高齡顧客可能患有疾病，「他們難以理解自身行為」；通知單上寫道，「在菜單上每項商品單價都低於12元的地方，任何心智正常的人，都不會給100元小費」。

史文森夫婦供稱，The Freez規定員工不能接受20元以上的付款；但這對夫婦認為，此政策不適用小費。

史文森夫婦的貼文一出，引起廣泛熱議，不少人留言指責雇主有錯，形容店家的解僱行為「愚蠢」、「無法接受」。

The Freez於29日回應，寫道「冰淇淋讓人開心，而社群霸凌則不是」，強調「沒有因為員工收小費就任意開除聘僱5年的成人」，僅表示「故事內情多，不會贅述，那是個人事務」，「我們認為家長將成年子女的問題公開貼上網，卻未向女兒詢問真正的原因」。

店家強調，「店家本著強烈職業道德創業，恪守穆爾黑德的價值觀，而這個價值觀與期望，反映小商店服務的社區和顧客」。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，史文森夫婦發文後，The Freez在臉書上的評價降至1.7分，許多評價針砭此次解僱事件。

截至5月1日，The Freez已關閉臉書評價機制，而該商店在Google地圖上的評價維持4.7分。