神父也瘋狂…他沉迷Candy Crush 盜教會逾4萬公款課金

賓州一名神父沉迷手遊「Candy Crush」，竟挪用公款替自己課金。(路透)

知名手機遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush Saga），曾吸引全球大批玩家喜愛，不少人耗費大把時間，只為了能在最短時間內，解開最多層關卡。但發行商應該想不到，這款方塊遊戲竟能讓神職人員沉淪，甚至不惜盜用鉅額公款，只為了課金加快破關速度。

根據CBS新聞報導，一位來自賓州 的天主教神父勞倫斯・柯札克（Lawrence Kozak）神父，日前被指控私自挪用教會資金，遭警方逮捕起訴。根據賓州警方的刑事訴狀指出，柯札克神父涉嫌在未經允許的情況下，私自使用賓州切斯特郡聖湯瑪斯摩爾教區的教會信用卡 ，花費約4.1萬美元，在手遊購買寶物「課金」。

報導中提到，這個盜用公款的醜聞，是被當地主教區一名職員發現，他在核對教區財務記錄報告時，意外發現從2019年9月開始，一直到2022年6月兩年多時間內，教區公帳上出現2200多筆顯示為「遊戲」的刷卡交易，而這些交易都是在iPhone 或iPad設備上執行。

經過清查後，教會發現這些線上交易，幾乎都與手機遊戲有關，包含「糖果傳奇」、「瑪利歐賽車 巡迴賽」（Mario Kart Tour）、「寶可夢GO」，以及老虎機遊戲「Cash Frenzy」、「威利旺卡拉斯維加斯賭場」和「綠野仙蹤老虎機」等多款。目前柯札克神父已被逮捕候審，他將面臨非法挪用資金、未按規定處置資金，以及未經授權使用設備等指控。

不過，雖然挪用公款，可從外媒報導中卻發現，柯札克神父並沒有拖欠教會費用，他透過一個非公務的帳戶，支付超過1萬美元的教區信用卡帳單。當醜聞曝光被解除職務後，他還開了一張8000美元支票 ，給新任神父做為彌補。

美神父沉迷Candy Crush 盜百萬公款「狂刷2200筆課金」

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