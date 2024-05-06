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粉刺「養20年」變2.5公斤巨痘 亞州男割掉它變另一個人

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
亞利桑納州一名男子的右邊耳朵下方長了顆重達5.5磅（約2.5公斤）的粉瘤。（取材自YouTube@TLC）
亞利桑納州一名男子的右邊耳朵下方長了顆重達5.5磅（約2.5公斤）的粉瘤。（取材自YouTube@TLC）

亞利桑納州一名男子在將近20年前發現自己的耳邊長了顆粉刺，一開始沒有多加留意的他後來發現它愈長愈大，近年更是幾乎變得跟男子的臉一樣大，這也導致他的生活受到嚴重影響，所幸下定決心要將巨痘處理掉的男子後來遇到細心的醫師，在完成切除手術後，如今該男子終於能自信地繼續生活。

太陽報報導，這名住在亞利桑納州的62歲男子提姆（Tim）表示「2007年，我發現自己的耳朵邊長了1顆小粉刺」，雖然曾試圖擠它但無濟於事，沒想到它後來愈長愈大，如今更變成幾乎跟提姆的臉一樣大、重達5.5磅（約2.5公斤）且宛若西瓜的「巨痘」。

提姆過去曾上網尋求解法，最終得知這是1種名叫「皮脂腺囊腫」（Sebaceous Cyst）的症狀、俗稱「粉瘤」，它裡頭通常充滿組織液或膿液，經常出現在患者的臉部、頸部、胸部或背部，據稱除非粉瘤嚴重干擾患者的日常生活，否則通常不需特別治療。

隨著粉瘤的大小逐漸失控，提姆的生活也受到影響，除了粉瘤的重量會拉扯他的臉部和頸部、導致頭痛外，身為汽車維修工人的提姆也總是擔心粉瘤的衛生問題，就連穿衣服也需要把領口拉到極限、吃東西只能站著，甚至睡覺也需要固定姿勢、以免壓到粉瘤。

不過提姆表示自己沒有條件接受切除手術，因為他沒有健保，也沒有足夠的金錢來支付手術，所幸頸部外科醫生奧斯本（Ryan Osborne）得知情況後主動聯繫上提姆，兩人見面時奧斯本也被提姆臉上的巨痘嚇了一跳。

經過初步檢查，奧斯本擔心提姆的粉瘤經過多年的生長，裡頭的細胞可能突變成惡性疾病、最嚴重則演變成癌症，另外也擔心切除手術可能會導致神經損傷、讓提姆臉部癱瘓，所幸經過長達5個小時的手術，提姆最終順利接受手術並恢復正常。

此外，醫生還幫提姆的臉進行些微整形手術，這讓他在切除粉瘤後不會出現臉部塌陷的情形，提姆相當滿意手術成果，並高興地說道「自從手術後，我感覺更輕鬆了，當粉瘤還長在那裡的時候，該死的！那東西太醜了，能把它切掉真是太好了」。

粉刺不處理長成「2.5公斤巨痘」！ 美62歲男手術完變了個人

TVBS新聞網

亞利桑納州 癌症 健保

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