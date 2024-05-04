美夢真的成真 親姊夢見他手拿黃金 北卡男買彩券中83萬

北卡羅萊納州一名男子（左）在姊姊（右）夢見自己獲得黃金後，竟真的靠彩券贏得大獎。（取材自X平台@NC Education Lottery）

北卡 羅萊納州（North Carolina）有名男子聽說親姊姊夢到他獲得一大堆黃金，隨即認為這是個好預兆，沒想到最後購買彩券後真的贏得超過83萬美元的大獎，這讓他領獎時直呼「美夢成真」。

紐約郵報報導，住在北卡羅萊納州坎納波利斯（Kannapolis）的男子阿特韋爾（David Atwell）4月27日在當地的商店「Jiffy Quick」花費1美元購買了名為Cash 5的彩券，起因竟是他的姊姊幾天前夢到阿特韋爾獲得一大堆黃金，這被他認為是個好預兆。

令人意想不到的是，阿特韋爾竟然真的靠這張彩券贏得高達83萬7187美元的大獎，當提到姊姊宛若預知般的夢境時，他表示「我姊姊有預感我的未來會有好運，她的夢中我獲得一大堆黃金子，夢想居然真的會實現」。

談到自己得知中獎的當下，阿特韋爾表示「我驚呆了」，並補充說「一開始我看到頭獎又回到10萬美元，所以我知道有人本期中獎了，但我不知道那個人就是我」。

此外，阿特韋爾強調「我的家人總說我是最幸運的人」，最終他在4月29日選擇一次性領取59萬8591美的獎金，並透露自己計畫用這筆錢來支付帳單，更重要的則是要向教堂捐款。

親姊夢見他手拿巨量黃金 美男買彩券美夢成真中2千多萬

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