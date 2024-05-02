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2成仍在工作的美國人無存款 兩原因憂「退休後怎麼活」

世界新聞網／輯
調查顯示，超過五成50歲以上的美國人擔憂退休基金不足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio)
調查顯示，超過五成50歲以上的美國人擔憂退休基金不足。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio)

退休者協會（AARP）的調查顯示，50歲以上的美國人有61%擔心自己的退休基金不足，五分之一還在工作者完全沒有存款，只有21%的人有退休計畫。專家說這是一個警訊，表示主因是很多人沒有退休計畫，再加上仍嚴重的通膨。

「今日美國報」（USA Today）報導，這項調查名為「退休者協會財務安全趨勢民調」，委由芝加哥大學全國民意研究中心進行，調查時間為今年1月，4月發表，訪問了超過8300位30歲以上的美國人。

協會資深研究副總裁文卡特（Indira Venkat）1日表示，為了退休而存錢的50歲以上美國人中，認為以目前的存款速度到退休後會不夠用的人越來越多。

文卡特說，超過五成的人認為退休基金不足，主因是沒有退休計畫，約5千7百萬的勞工無法透過工作為退休存錢；她說另一原因是通膨，超過七成的受訪者擔憂薪水調漲的幅度超過調薪程度，人們的收入用於支付生活開銷，根本無法存錢。

文卡特說，若以性別區分，男性受訪者的結果和兩年前的調查相比有顯著差異。有存退休基金的男性中，28%將收入的10%以上存做退休用，2022年1月的人數為35%；40%受訪者表達對基本開銷的擔憂、42%受訪者認為自己財務狀況「普通」或「不佳」，都比2022年1月的人數多，兩年前的數據分別為34%、38%。

文卡特說，年紀較長的受訪者中，有94%認為退休後有理財計畫是很重要的事情，但他們其中只有21%有規劃退休後的理財計劃，而從這次的民調可以發現是否有退休計畫是很重要的，而協會可以提供協助。

退休 民調 勞工

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