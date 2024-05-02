我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

找到人了 澳警證實：平安尋獲25歲台灣女子

「房間裡的大象」 這些怪怪的英文慣用詞從何而來

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

世界新聞網／輯
五月裡12星座有著不同的運勢。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）
五月裡12星座有著不同的運勢。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

每個人都希望自己能夠發大財，享受財富自由的日子。日本網站「All About」近來就分析12星座，在2024年5月期間，做什麼事情能夠提升財運。

牡羊座

5月的牡羊座精力充沛，具有行動力，甚至還會嫌周圍動作太慢。不過如果貿然行事，可能會惹上麻煩，要意識到悠閒也是很重要的。多餘的錢可以存起來。其他像是購物還是投資，效果似乎很有限。

幸運物：梅酒

金牛座

運勢正值巔峰！可以積極迎接各種挑戰，自我動力也會大幅增加。如果有一直想做但推遲的事，不妨趁現在下手，邁出大膽的一步。遇到困難時，不要單打獨鬥，而是向周遭尋求建議。

幸運物品：短袖T恤

雙子座

雙子座有個充滿壓力的五月。可能會因為一些雜事而受傷，讓人心情跌落谷底，甚至失去信心。為了避免最糟的狀況，可以專注在自己擅長的領域中。財運方面，要避免衝動性的購物。

幸運物品：弦樂器

巨蟹座

運勢還算不錯。關鍵在於要顧慮大局，不要拘泥小細節。最好從整體的角度去思考，且採用理性的態度。財務方面，要小心親友推薦看似划算的東西，背後可能都有其他原因。在做決定前，不妨先收集相關資訊再判斷。

幸運物品：待辦事項清單

獅子座

運勢依然比較低迷。你容易被自尊和常識束縛，覺得日子並不好過。但如果任性妄為，就會受到周圍批評，甚至失去要職。在這個節骨眼，不妨仔細確認現有資訊，作為參考資料。這也是整理財務帳戶的好時機。

幸運物品：中藥

處女座

五月的運勢相當不錯。不妨可以確認自我目標，嘗試踏出步伐，朝著未來邁進，就能獲得巨大成果。另一方面，財運會比較不穩，特別容易因為衝動購物而後悔。可以在買東西之前，先仔細考慮個三天左右。

幸運物品：葡萄乾

天秤座

運勢陰晴不定。看似不錯的人際關係，卻可能在五月發生衝突。其中往往是自我主張過於強烈，因此惹上麻煩。所以一定要設身處地替對方著想。財運呈上揚跡象，從事副業或許能夠賺點外快。也可以去請教擅長儲蓄的人，學習對方的訣竅。

幸運物品：厚型腰帶

天蠍座

和周圍的人際關係運勢不錯，但要注重禮儀，如果太過隨便，可能會惹上一些麻煩。娛樂費用上會有不少花費，但這些開銷有其重要性，因此最好列出預算。透過延遲付款，或者平常節儉一點來存錢。

幸運物品：鏈條皮夾

射手座

射手座正迎來相當艱困的時期。當你越是深入研究一件事情時，會越容易產生擔憂，因而感到焦慮和煩躁。在財務方面，節儉意識會明顯增強。不過比起節約，不如仔細考慮該怎麼去調控整體。也必須做好節約可能失敗的心理準備。

幸運物品：黑白照片

魔羯座

運氣將開始活性化，你的未來顯得一片光明。應該保持愉快的心情，用樂觀的態度看待事情，如此一來便能招來好運。財運方面，休閒的開支可能會增加。雖然與親友共聚相當美好，但也難免會傷荷包。另外要注意，買彩券形同把錢丟到水裡。

幸運物品：大尺寸的項鍊

水瓶座

水瓶座在五月的運勢不佳。周圍的敵人不僅變多，有時還無法避免衝突，應該多注意周圍環境。不過還是有不少人站在自己這邊，因此也不需太過擔心，有問題就求助他人。在花費之前，最好先審慎考慮自己是否真的需要。

幸運物品：媽媽的舊東西

雙魚座

雙魚座在五月運勢不錯。你可能會獲得許多有用的情報，並且從中得利，因此應該積極與朋友交流，並利用網路、書籍等媒體獲得資訊。而在獲得資訊後，最好詳細去研究，而不是一股腦地全盤接受，才會朝著好的方向發展。

幸運物品：桌曆

星座運勢

上一則

她一人在家卻癲癇發作 寵物犬「先知救命」影片感人

下一則

紀錄兩女每年身高「不用刻牆壁」 父特製噴漆捲尺有巧思

延伸閱讀

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
四星座運勢爆棚「從笑聲感受快樂」 雙子享受生活、他創造力最旺

四星座運勢爆棚「從笑聲感受快樂」 雙子享受生活、他創造力最旺
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

熱門新聞

圖為財運當頭示意圖。圖/ingimage

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

2024-04-25 16:05
四生效五月財運旺，有望升官加薪。示意圖。（取材自Pexels＠Kuncheek）

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

2024-04-27 19:40
3生肖在戀愛中，即使深陷情感，但只要下定決心分手，一定會採取六親不認的堅決態度。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

2024-04-27 01:00
貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

2024-04-29 19:35
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
一位日本網友分享自家哈士奇的表情，簡直像是星期一早晨一樣。（取材自X@xxhama2）

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

2024-04-26 19:35

超人氣

更多 >
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難