Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

印度裔軟體工程師潘迪(Hemant Pandey)曾在幾家科技巨擘工作過，如今他工作於Meta，年薪50萬元，TikTok 及LinkedIn也想聘雇他；他分享自己自大學以來寫履歷表的格式，重點在儘管工作資歷寫得短，但面試時要能講得出亮點，另外在目前就業市場，個人品牌愈來愈重要。

「商業內幕」(Business Insider)報導，潘迪讀研究所時就在亞馬遜實習過，2018年擔任特斯拉 的全職軟體工程師，不幸工作被裁掉。他對自己被裁一事不是很舒服，擔心其他公司可能會認為是表現不好，不給他面試機會。

但他找工作很主動，一個月內就在SAP找到工作。一年之後他換去賽富時(Salesforce)雲端 公司，待了兩年；2021年他由科技論壇得知Meta的「瘋狂」薪酬方案，便申請應徵。目前他在Meta年薪50萬，是高級軟體工程師，同時TikTok及LinkedIn也要他。

潘迪回顧兩年半前他投給Meta的履歷表，表現有幾點很管用，會繼續保持。

首先是談到工作經驗總結，他會在履歷上寫得很精簡，但利用口試時解釋得更加詳盡，透過互動讓公司更了解他。

第二是課業評等。雖說他的碩士每年學業成績並非多出色，但可以在面試時說個好故事。他表示自己一般會講第一學期如何搞砸了，還受到警告；當時他得分低，差一點就失去一個實習機會，再談如何鞭策自己，趕上其他更有經驗學生，最後在接下來的學期裡成績更好，「這樣是個有關成長、由失敗中學習的好故事」。

第三是有能力做最基層工作。工程師升級，職務就與寫程式碼關係較少，更專注於領導團隊，完成專案。但潘迪表示，假如自己去一家初創公司面試，對方真的不在乎他怎麼領導或交付產品，在乎的是他能否寫程式。為了展示自己的工作技巧，他條列自己的專案，而且附連結到他以往寫程式的作品。

潘迪表示，假如他今天要更新自己履歷，只會做一點變更，那便是個人品牌專案。他表示自己主動在LinkedIn上寫作，談新鮮事，有大約4000人訂閱，這一點他會在履歷的專案欄列入，「人的個人品牌愈來愈重要了」，他還會列入自己教導學生，增加這些開始變得比科技技巧及證照來得重要了。