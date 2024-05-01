我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

加州華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親獲意外幸福

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

編譯潘勛／即時報導
印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）
印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

印度裔軟體工程師潘迪(Hemant Pandey)曾在幾家科技巨擘工作過，如今他工作於Meta，年薪50萬元，TikTok及LinkedIn也想聘雇他；他分享自己自大學以來寫履歷表的格式，重點在儘管工作資歷寫得短，但面試時要能講得出亮點，另外在目前就業市場，個人品牌愈來愈重要。

「商業內幕」(Business Insider)報導，潘迪讀研究所時就在亞馬遜實習過，2018年擔任特斯拉的全職軟體工程師，不幸工作被裁掉。他對自己被裁一事不是很舒服，擔心其他公司可能會認為是表現不好，不給他面試機會。

但他找工作很主動，一個月內就在SAP找到工作。一年之後他換去賽富時(Salesforce)雲端公司，待了兩年；2021年他由科技論壇得知Meta的「瘋狂」薪酬方案，便申請應徵。目前他在Meta年薪50萬，是高級軟體工程師，同時TikTok及LinkedIn也要他。

潘迪回顧兩年半前他投給Meta的履歷表，表現有幾點很管用，會繼續保持。

首先是談到工作經驗總結，他會在履歷上寫得很精簡，但利用口試時解釋得更加詳盡，透過互動讓公司更了解他。

第二是課業評等。雖說他的碩士每年學業成績並非多出色，但可以在面試時說個好故事。他表示自己一般會講第一學期如何搞砸了，還受到警告；當時他得分低，差一點就失去一個實習機會，再談如何鞭策自己，趕上其他更有經驗學生，最後在接下來的學期裡成績更好，「這樣是個有關成長、由失敗中學習的好故事」。

第三是有能力做最基層工作。工程師升級，職務就與寫程式碼關係較少，更專注於領導團隊，完成專案。但潘迪表示，假如自己去一家初創公司面試，對方真的不在乎他怎麼領導或交付產品，在乎的是他能否寫程式。為了展示自己的工作技巧，他條列自己的專案，而且附連結到他以往寫程式的作品。

潘迪表示，假如他今天要更新自己履歷，只會做一點變更，那便是個人品牌專案。他表示自己主動在LinkedIn上寫作，談新鮮事，有大約4000人訂閱，這一點他會在履歷的專案欄列入，「人的個人品牌愈來愈重要了」，他還會列入自己教導學生，增加這些開始變得比科技技巧及證照來得重要了。

TikTok 雲端 特斯拉

上一則

黑面琵鷺全球普查 台灣仍是最受喜愛的度冬勝地

延伸閱讀

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
主管看她長得性感慫恿「跟部長外遇」 男友衝辦公室帥氣解圍

主管看她長得性感慫恿「跟部長外遇」 男友衝辦公室帥氣解圍
週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

熱門新聞

英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
圖為財運當頭示意圖。圖/ingimage

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

2024-04-25 16:05
四生效五月財運旺，有望升官加薪。示意圖。（取材自Pexels＠Kuncheek）

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

2024-04-27 19:40
3生肖在戀愛中，即使深陷情感，但只要下定決心分手，一定會採取六親不認的堅決態度。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

2024-04-27 01:00
貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

2024-04-29 19:35
一位日本網友分享自家哈士奇的表情，簡直像是星期一早晨一樣。（取材自X@xxhama2）

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

2024-04-26 19:35

超人氣

更多 >
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行