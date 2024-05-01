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英女罹嚴重胃病八年來「沒吃過食物」 靠心臟插管維生

編譯潘勛／即時報導
麗芙因胃輕癱無法消化攝取養分，只好由心臟插管供應營養，已經八年沒正常吃喝，非常想念食物味道。示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）
麗芙因胃輕癱無法消化攝取養分，只好由心臟插管供應營養，已經八年沒正常吃喝，非常想念食物味道。示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

英國女性麗芙‧羅絲(Liv Rose)自17歲胃輕癱（Gastroparesis，俗稱「胃下垂」）加重，腸胃道無法消化並吸收營養，每吃東西都吐出來，日漸消瘦，2017年底醫生只好加裝「希克曼導管」(Hickman line)到她的心臟，透過導管供給營養到她的身體；她已經八年未曾正常進食，表示十分懷念食物的滋味。

雅虎(Yahoo!)報導，麗芙3歲起便感覺胃痛，醫生們一開始以為這只是成長的正常過程而已。但是她到了17歲，開始把未消化的食物全吐出來，經過嚴密檢查，才發現她有胃輕癱，也就是食物通過胃部比該有的速度來得慢，還有泛腸道蠕動異常(pan-gut dysmotility)，營養嚴重不良，體重無法維持。2018年1月，醫生為她加裝希克曼導管到心臟，讓她直接把營養送入。

麗芙表示，自發病以來，自己有八年沒吃到食物了。她必須固定小心清潔導管，畢竟有血液感染如敗血症之類的高風險。導管另也壓迫到她的腎臟及肝臟。麗芙表示，這種營養供應方式很駭人，但目前她的體重及營養穩定，精力也增強不少，生活品質已改善。

麗芙已適應不再吃喝的生活方式，但她表示，還能飲食的時候，還是很喜愛那種滋味，食物對生活很重要，是種體驗，如今家人用餐時，她不會留在同一房間裡，她很想念冰淇淋、披薩及食物帶來的快樂。

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慈善組織「英國腸胃」(Guts UK)指出，胃輕癱是種慢性病，影響到胃臟。罹患胃輕癱，胃部不會以正常方式清空入胃的東西。倒不是說有阻礙或結構方面的異常而導致症候，而是神經知會胃部，清空並不合效率，因此胃部推動食物前行得極慢。

胃輕癱可以影響各年齡的人，但最常在18到39歲時察覺；成人較兒童常見，而且女性罹患的比例比男性高一倍。

雅虎 facebook

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