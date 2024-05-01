金智媛也是「甄嬛傳」鐵粉 「我的孩子，皇上」 她教的

安陵容將含量不輕的麝香混入舒痕膠，讓甄嬛每天擦在疤痕上，害甄嬛小產，痛哭「我的孩子」。（取材自微博）

金秀賢和金智媛主演的韓劇 「淚之女王」日前大結局，收視率一舉超越玄彬、孫藝真定情作「愛的迫降」，成為tvN開台戲劇收視率冠軍。在「淚之女王」中飾演金智媛弟弟的郭東延近日接受韓媒採訪，透露自己在戲中講中文的名場面。

「淚之女王」第11集，郭東延為了找尋秘密資金，假扮成不會說韓文的中國人，出現三句搞笑的中文台詞「老闆，不要香菜」、「請把香菜從我的菜中取走」、「我的孩子，皇上」。

對此，郭東延表示：「說中文的場面是即興，劇本上寫著「請隨便說中文」，讓我很有負擔。我和導演開了兩個星期的會議，覺得台詞應該讓聽得懂中文的人也會笑出來的程度，讓中國朋友教我翻譯器的語氣。」

「淚之女王」第11集，郭東延秀中文「老闆不要香菜」。（取材自微博）

郭東延還驚喜透露，「我的孩子，皇上」這句中文是金智媛教的。「金智媛看過很多中國電視劇，說在歷史劇中經常出現這樣的對話，給了我很大的幫助」。

微博 網友順著郭東延的發言，考古到金智媛是「甄嬛傳」的粉絲。金智媛2016年到北京舉辦粉絲見面會，當時透露最喜歡的中國電視劇是「甄嬛傳」，還會和爸爸一起追劇，並希望有機會跟孫儷 合作。

「淚之女王」大結局圓滿收尾。(取材自Instagram)

「淚之女王」吸引全網追劇，雖然編劇用上韓劇三寶，讓金秀賢和金智媛走過絕症、失憶、車禍等考驗，金秀賢還因為愛妻中槍，最終奇蹟似地活了下來，和金智媛共組家庭相伴一生。雖然劇情諸多不合理處，但觀眾愛罵又愛看，熱度持續不斷。