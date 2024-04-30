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溫蒂這款濃湯用回收鮮牛肉餅製成 到底放了多久「很難說」

編譯潘勛／即時報導
溫蒂(Wendy's)速食店。（路透）
溫蒂(Wendy's)速食店。（路透）

溫蒂(Wendy's)速食店號稱用絞碎的鮮牛肉來做漢堡裡的牛肉餅，或許有助於相關品類的質感，但肉品保鮮就成傷腦筋問題；媒體披露，溫蒂速食店會把沒賣出的鮮肉牛肉餅回收，來製作牛肉蔬菜辣濃湯(chili)，有人認為不夠衛生，因此消費者要點那款湯品時，要留心這個事實。

「每日飲食」(The Daily Meal)報導，鮮肉牛肉餅比起冷凍的，「壽命期」比較短。「創業家」(Entrepreneur)報導，自稱是溫蒂員工的網友在社群媒體上PO出一段影片，內容顯示員工會把未售出的漢堡肉餅摻水，碾碎，再放進袋子裡冰起來供之後使用。有人認為這只是單一員工在亂搞，但據了解溫蒂官網也展示過相同流程。

雖然溫蒂曾公開承認，牛肉米醬蔬豆濃湯的配料裡，有用到舊的漢堡肉，但官方不願公布牛肉庫存多久才不再適合做漢堡肉。

「每日飲食」曾到一家溫蒂分店，發現經過料理的漢堡放在加熱燈下，設有時間表。一等時間表走完，該漢堡就不再能以漢堡出售（可能會回收去做濃湯）。然而，溫蒂的員工表示，無法提供確切的時長，說明漢堡可擱置多久，才由展示架取下。

溫蒂速食連鎖店的牛肉蔬菜辣濃湯（右）是用回收的漢堡牛肉餅做的。（取材自Wendy...
溫蒂速食連鎖店的牛肉蔬菜辣濃湯（右）是用回收的漢堡牛肉餅做的。（取材自Wendy's 官網）

在餐飲業，「保持時間」(holding time)指的是熱食可以擱在加熱裝置多久。若論品質，把食物放在外頭超過四個小時，其口味及質地可能就大大受損。但是食品安全是更大考量，尤其大家若還記得這些年來，很多速食店讓人們食物中毒，更是如此。

美國農業部(USDA)表示，食物擺在冰箱以外，兩個小時就是最大限度。氣溫高於華氏90度時，時限還要降到一小時。

社群媒體 農業部

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