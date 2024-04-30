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他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

世界新聞網／輯
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

Costco慷慨的退貨機制十分知名，大多數商品若消費者不滿意可無條件退款。近日一名網友在論壇reddit上分享自己成功將買了三年的印表機退款350美元的經驗，引發網友抨擊，認為這樣的行為很不應該。

「太陽報」（The Sun）報導，一名網友在網路上分享在Costco的退貨經驗，另一人在留言區表示自己將買了三年的印表機退貨並獲得350美元退款，並稱該次經驗很美好，令他感到開心。

該網友的留言引發其他人抨擊，問他這三年是否都有使用該印表機，並稱如果是自己，絕不會拿買這麼久的印表機退貨。

退貨的網友回覆印表機出現大量列印問題後就不能用了，他打電話問Costco店員該怎麼做，店員毫不猶豫地建議他把印表機帶去申請退貨，還說「如果人們可以帶聖誕樹來退錢，那你也可以帶印表機來退貨」。

曾有網友在2018年時分享，他看到有婦女在1月時帶著聖誕樹到Costco表示「樹死了」要申請退貨，店員毫無遲疑退款給該女子，讓網友很吃驚。

Costco現行退貨政策指出會員享有「100%零風險的滿意保證」，不像其他零售店有退貨期限或嚴格的退貨條件，若會員對產品不滿意能收到全額退款，但「電子產品（可在90天內退回）、香煙、酒精、超過1克拉的鑽石、輪胎或電池等使用效期有限商品」除外，其他商品無論使用多久都能申請退貨，這也讓Costco因此擁有許多死忠粉絲。

過去也有網友表示，當他看到有消費者拿2002年買的電視成功申請退貨後，感到非常震驚，還以為對方在開玩笑。

Costco

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