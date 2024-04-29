專家鑿牆飛出大量生物 她終於相信女兒「妳房間真的有怪物」

北卡一位3歲女童抱怨房間有怪物，家人起初不以為意，後來發現牆壁裡藏了巨大蜂窩。(翻攝Ashley Class TikTok@classashley)

北卡羅來納州 夏洛特一名3歲女童先前不斷表示自己的房間有「怪物」，她的媽媽克拉斯（Ashley Class）起初不以為意，認為只是小孩的幻想作祟，但隨著家中出現越來越多蜜蜂，他們才發現女兒房間的牆中藏了從天花板到地板高的巨大蜂窩，連專家都驚呼他是第一次看到這麼大的蜂窩。

美國廣播公司報導，克拉斯一家住在有百年歷史的農場住宅中，她說住在這麼悠久的房子中任何事都可能發生，但她沒想到房間牆壁會藏一個大蜂窩。

克拉斯的女兒日前不斷抱怨房間裡有怪物，克拉斯聽了之後認為那只是女兒在幻想，因為她最近才看了動畫電影「怪獸電力公司」。

克拉斯後來發現，當他們和女兒在庭院玩耍時，身邊出現幾隻蜜蜂，隨著日子一天天過，蜜蜂數量越來越多，他們開始感到不對勁。

克拉斯夫婦找了蜜蜂專家，想找出蜜蜂來源，但找了幾人都無功而返，直到他們找了從事移除住家蜂窩有六年經驗的柯林斯（Curtis Collins）。

柯林斯說，他很篤定克拉斯的家有蜂窩，只是要找出在哪築巢，他根據克拉斯女兒的抱怨，用熱像儀抓出蜂窩就在小女孩的房間。

柯林斯說，那是他移除過的蜂窩中，第一個從天花板延伸到地板的；克萊斯將發現蜂窩的過程放上TikTok ，她說蜂窩有如成年男子般高，丈夫也被占據整個牆面的蜂窩嚇到。

克拉斯說，當牆面拆開時，成千上萬隻蜜蜂蜂擁而出，他們來不及拿任何房間物品；她說漫長的移除過程已經開始，現在女兒搬到另一房間睡，他們一定會跟女兒說「妳的房間真的有怪物，妳是對的」。