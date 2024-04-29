我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大

助學子更好融入社會 紐約市教育局辦研討會

24年前棄嬰長大當上警察 意外發現超溫馨內幕 救命恩人笑「你長大了」

聯合新聞網／即時報導
退休警察艾斯特意外得知，自己在24年前救下的小嬰兒，如今竟也成了一名警察，還成了與自己同一個警局的後輩。（取材自南灣警察局臉書）
退休警察艾斯特意外得知，自己在24年前救下的小嬰兒，如今竟也成了一名警察，還成了與自己同一個警局的後輩。（取材自南灣警察局臉書）

印第安那州南灣警察局發生一起感動人心的巧合，2000年12月22日一名被遺棄的男嬰，在24年後成為警察，驚訝的發現當年救了他的警察，竟然就是同一個警局的老前輩。時隔24年兩人再次相逢，老前輩看到當年救起的嬰兒，成為如今的菜鳥警員，驚喜之情溢於言表。

時任重案組警長的艾斯特（Gene Eyster）在2000年12月22日接獲報案，報案人指稱在傑佛遜公園公寓(Park Jefferson Apartments)附近聽到嬰兒哭聲，於是艾斯特與搭檔前往查看，在公寓附近真的發現了一個紙箱，裡面躺著一個剛出生不久的男嬰。

男嬰被轉送往醫院照顧，而艾斯特則開始查找男嬰的父母，他很擔心寶寶是否被人綁架？是被遺棄了嗎？還是有哪對父母正在焦急尋找不見的孩子？他也透過當地媒體發布了消息。

因為接近聖誕節，艾斯特為小男嬰取了個「耶穌寶寶」的綽號，他還買了一隻泰迪熊去醫院探望「耶穌寶寶」。隨後艾斯特也循著線索查出「耶穌寶寶」是被生母遺棄，其生母之後也面臨了棄嬰的指控；而「耶穌寶寶」則被另一戶好心人收養。

許多年過去，儘管艾斯特現在已經退休，但他仍舊記得當年那個被自己發現的小嬰兒。在他身為警察的47個年頭裡，他時常想起「耶穌寶寶」，不知道長大後的他現在身處何方？他過得好不好？

沒想到就在上週，艾斯特接到前同事的電話，前同事興奮地問艾斯特記不記得當年的「耶穌寶寶」？「你一定不會相信的！那小子就坐在我旁邊！他現在是我們局裡的菜鳥！」前同事激動地跟艾斯特說。

史都華（Matthew Hegedus-Stewart）在與教官聊天的過程中提及自己還是嬰兒時就被領養，隨著細節一一對上，這位教官才驚訝地發現史都華似乎就是當年艾斯特救起的小男嬰，查核檔案證實之後，他們興奮地打電話通知已經退休的艾斯特，這機緣巧合讓整個警局都感到不可思議又開心。

時隔24年，史都華與當年救他一命的艾斯特終於見面，史都華向艾斯特道謝，感謝他做出的一切；艾斯特則是頗感欣慰的對史都華開玩笑表示「你比我上次看到的時候大得多了」。

facebook.com/SouthBendPD/posts/717777150532186?ref=embed_post">

退休 聖誕節 facebook

上一則

朋友「用陽壽換復合前任」 她被借錢嚇壞：超級可怕

延伸閱讀

別了，胖墩

別了，胖墩
封面故事／春季到華盛頓看櫻花 人生一大快事

封面故事／春季到華盛頓看櫻花 人生一大快事
霍楚公布新財年預算住房計畫

霍楚公布新財年預算住房計畫
MLB／山本由伸6局失4分 與王牌有落差遭諷「山本肉包」

MLB／山本由伸6局失4分 與王牌有落差遭諷「山本肉包」

熱門新聞

英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
圖為財運當頭示意圖。圖/ingimage

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

2024-04-25 16:05
四生效五月財運旺，有望升官加薪。示意圖。（取材自Pexels＠Kuncheek）

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

2024-04-27 19:40
3生肖在戀愛中，即使深陷情感，但只要下定決心分手，一定會採取六親不認的堅決態度。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

2024-04-27 01:00
《搜狐》指出，四生肖天生擁有吸引貴人的特質。示意圖。(123RF)

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

2024-04-22 21:35
一位日本網友分享自家哈士奇的表情，簡直像是星期一早晨一樣。（取材自X@xxhama2）

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

2024-04-26 19:35

超人氣

更多 >
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消