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鈕鈷祿氏後人不滿熹貴妃人設？「甄嬛傳」傳遭舉報下架

中國新聞組／北京29日電
宮鬥劇「後宮甄嬛傳」至今仍在多個播放平台正常放映。(取材自微博)
宮鬥劇「後宮甄嬛傳」至今仍在多個播放平台正常放映。(取材自微博)

中國宮廷劇「甄嬛傳」2011年11月首播後被一再重播，收視率依然高企。不過這部13年前的宮鬥劇近日傳出疑被劇中女主角甄嬛的家族鈕鈷祿氏後人舉報，原因是不滿劇中熹貴妃的人設。昨天中國網路突然出現「多方回應『甄嬛傳』是否下架」話題並衝上熱搜，讓許多戲迷崩潰。不過據多個平台表示，暫未收到下架通知。

據中國網上流傳由自媒體「影視大豪俠」所寫文章指出，昨天的熱搜突然蹦出來個讓人目瞪口呆的消息——「多方回應「甄嬛傳」是否下架」，讓許多網友急了，網傳劇版「甄嬛傳」因熹貴妃人設問題，被鈕鈷祿氏後人舉報或面臨下架。但未獲證實。並指此劇雖已經播了13年，但仍在全球華人地區獲好評，是宮鬥神劇始祖，要是真下架了，得有多少人哭暈在廁所。

話題下，有網友對舉報消息調侃：「讓愛新覺羅氏的後人出來給鈕祜祿氏下道聖旨」「如果『甄嬛傳』真的因此不能看了，會恨鈕祜祿氏」「烏拉那拉氏和瓜爾佳氏都沒說什麼，鈕祜祿氏能不能格局大點」、「我咋覺得是如懿傳粉絲幹的，他們最近很不爽甄嬛傳啊」。

對此，搜狐新聞引述樂視網客服表示「暫時沒有（網傳將要下架）相關的信息」」「平台還可以正常放映」；出品方之一，東陽花兒影視文化有限公司工作人員也回應稱，不知道此事，需要去核實一下相關情況。

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