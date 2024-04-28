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外送員餐點留聯絡方式「男、女都可」 一票人急喊：千萬別吃

聯合新聞網／即時報導
紙條上寫著「你看起來好像是個女生，所以我留了紙條，不過男生我也可以接受，如果是男生也請聯絡我吧！」背後還附上聯繫方式。（取材自「X」@nemuruchann8）
紙條上寫著「你看起來好像是個女生，所以我留了紙條，不過男生我也可以接受，如果是男生也請聯絡我吧！」背後還附上聯繫方式。（取材自「X」@nemuruchann8）

現今外送平台選擇多元，是不少人省時的好選擇。不過，一名日本網友在X（舊名Twitter）指出，他於4月22日透過知名外送平台點餐，隨後將放在門口的餐點拿回家，卻在上面發現一張紙條，仔細一看其內容後，頓時讓他感到毛骨悚然。

日本網友「眠るちゃん」最近透過知名外送平台點餐，並選擇「無接觸送餐」，而外送員將餐點放在門口後便離去。不過，當「眠るちゃん」打開房門取餐時，卻看見餐點上貼有一張紙條，上面寫著「你看起來好像是個女生，所以我留了紙條，不過男生我也可以接受，如果是男生也請聯絡我吧！」背後還有聯繫方式，疑似是外送員刻意留下的搭訕訊息。

看完紙條內容的「眠るちゃん」感到毛骨悚然，於是將經過PO上網，掀起日本網友熱烈討論。有不少人懷疑該外送員可能是跟蹤狂，建議原PO不要吃那份餐點，先去調閱監視器察看對方有無詭異行為，並向外送平台反映。

過去台灣也曾發生過類似事件，一名女網友在Dcard透露，自己某天點了外送，取餐時外送員隨口詢問住處的租金，事後她卻收到一封簡訊：「我能認識妳嗎，方便加賴嗎？我是剛剛外送的」，讓她心生恐懼。

日本 租金

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