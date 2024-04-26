我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平會見布林肯:中美應該求同存異 而不是惡性競爭

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

印尼2對夫妻被抓到「婚外性行為」 慘遭鞭刑20下

編譯徐榆涵／即時報導
被鞭打多達20下後，其中一名男子的背部皮開肉綻。(歐新社)
被鞭打多達20下後，其中一名男子的背部皮開肉綻。(歐新社)

印尼亞齊省兩對夫婦近日因涉嫌「婚外性行為」，違反當地嚴格的性別關係法規與伊斯蘭教法，遭宗教警察當眾狠狠用藤條鞭打20下，殘忍程度令人不敢直視。

每日郵報報導，亞齊省是印尼唯一實行全伊斯蘭刑法與鞭刑的地區，就算不是穆斯林，也必須遵守伊斯蘭教法，不能買酒、不能賭博，未婚夫妻不可進行親密行為或性行為、不能婚外性行為及同性性關係等。

根據令人震驚的照片顯示，兩對男女分別跪坐在藍色地毯中，在接受被稱為「Wilayatul Hisbah」的宗教警察鞭打時，兩名女子低著頭跪著，兩名男子則起身站著。

兩名女子低著頭跪著，兩名男子則起身接受宗教警察鞭打。(歐新社)
兩名女子低著頭跪著，兩名男子則起身接受宗教警察鞭打。(歐新社)

被鞭打多達20下後，其中一名男子的背部皮開肉綻，出現一條條紅腫的鞭打傷痕，同時還滲著血。工作人員則替他檢查傷口與上藥。而在接受鞭刑之前，所有受刑者必須接受醫療檢查，包括血壓測量等。

亞齊省政府去年起宣布實施更嚴格的法律，旨在「減少犯罪」。法律中明文禁止沒有親屬關係或是婚姻關係的男女在公共場所或車輛內靠太近。立法者表示，新法規的目的是為了「塑造出在日常生活中忠誠遵守伊斯蘭價值觀的人民」。

在接受鞭刑之前，所有受刑者必須接受醫療檢查，包括血壓測量等。(歐新社)
在接受鞭刑之前，所有受刑者必須接受醫療檢查，包括血壓測量等。(歐新社)

當地法律規定，未婚情侶間的親密或性行為、婚外性行為、同性性關係、販賣和飲用酒精飲品以及賭博等，都可判處鞭刑。

而在亞齊省，長期以來鞭刑都是一種「公開表演」，警察和大眾更是經常拍攝這些懲罰的畫面，讓受刑者感到羞辱。

雖然人權運動者多年來一直呼籲停止這類「不人道且有辱人格」的鞭刑懲罰，並敦促印尼政府採取行動。但根據國際特赦組織印尼分部的監測，2020年亞齊省當局就執行至少60次公開鞭刑，並對254人施以懲罰。

印尼

上一則

4月26日星座運勢 天秤充滿幹勁 雙魚感情脆弱

延伸閱讀

被自己長裙絆倒 中國女在印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡

被自己長裙絆倒 中國女在印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡
印尼魯仰火山多次噴發 當局急撤1.1萬人

印尼魯仰火山多次噴發 當局急撤1.1萬人
蘋果在印尼設立製造廠？庫克：將研議這一可能性

蘋果在印尼設立製造廠？庫克：將研議這一可能性
蘋果庫克將訪問印尼峇里島 18日見佐科威

蘋果庫克將訪問印尼峇里島 18日見佐科威

熱門新聞

機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
四星座下半年運勢旺，事業上有好進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

2024-04-20 19:35
一位外國男性車子引擎發不動，修理才發現裡頭有個松鼠巢。(取自TikTok@wildliferehab_kl)

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

2024-04-16 20:10
《搜狐》指出，四生肖天生擁有吸引貴人的特質。示意圖。(123RF)

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

2024-04-22 21:35
最善變的四大生肖。示意圖。（取材自pexels.com@Matheus Bertelli）

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

2024-04-18 20:55

超人氣

更多 >
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜