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零負評女神變綠茶婊 林依晨「不夠善良」惹罵幕後揭密

記者杜沛學／台北即時報導
林依晨在「不夠善良的我們」中角色惹來許多罵聲。(公視、MyVideo提供)
林依晨在「不夠善良的我們」中角色惹來許多罵聲。(公視、MyVideo提供)

「我和別人上床了！」很難想像這是從「零負評女神」林依晨口中，對「老公」說出的話。

一路看林依晨從「愛情合約」、「惡作劇之吻」的清純少女，到「我可能不會愛你」的輕熟女，在「不夠善良的我們」中，居然成了頗有心機的「綠茶婊」，然而搶贏老公後還無法安於現狀，自怨自艾以至於故意出軌，告知老公被「戴綠帽」時，還理直氣壯喊：「現在比較爽！」

一開始看到金鐘編劇徐譽庭擔任導演的「不夠善良的我們」卡司名單曝光，出現林依晨很不意外，因為「我可能不會愛你」讓兩人相輔相成、事業更上一層樓，再度合作不奇怪。直到「不夠善良的我們」開播，眼看劇中林依晨飾演的「簡慶芬」愈走愈歪，才驚覺這對林依晨來說，恐怕不是僅「看在徐譽庭作品就接演」這麼簡單輕鬆的心態。

問起為何會找林依晨演出那麼「負評」的角色？徐譽庭坦言，從「我可能不會愛你」之後，一直很想再與林依晨合作，締造下一個經典角色及作品，「可是我自己也有點擔心，因為她一直是零負評，但我知道簡慶芬一定會被觀眾罵，擔任這個角色的演員心臟要非常大顆，所以也很擔心依晨可能會拒絕。沒想到提出邀請、依晨看了劇本之後，沒有任何疑慮就說要演，很欽佩她的勇氣」。

徐譽庭繼續分享，開拍之後，林依晨細膩詮釋簡慶芬這個「讓人又氣又理解」的角色，拿捏地恰到好處，讓在導演椅上的她經常忍不住打從心底讚嘆。徐譽庭形容，簡慶芬充滿私心，但也願為這份私心奮不顧身勇敢追求，以至於讓人覺得她心機很重；而林依晨將這份「若隱若現的心機」詮釋的恰如其分，「再多一點就太演、做作，但再少一點又會讓人察覺不到心機感」。

簡慶芬在第一集開場就直搗人心最「不善良」的想法，「我們以為我們正在追求快樂，但其實我們真正熱愛的很可能是痛苦」。非常有徐譽庭作品的金句風格。簡慶芬覺得生活一成不變而太枯燥，因此她開始想知道昔日情敵Rebecca的近況，即使在她已搶贏對方、成功嫁給心儀對象。

Rebecca的出場，是與簡慶芬撞衫開始，兩人同天生日，似乎很像，卻又完全不同。簡慶芬懂得迎合他人、察言觀色，總是面帶笑容，行為端莊又可愛；Rebecca卻總板著一張臉，化著煙燻妝讓人頗有距離感，做事很有想法也有能力，卻不懂得替自己的想法多做解釋，還總是晃頭晃腦，好像隨時會昏倒。

Rebecca角色難度不亞於簡慶芬，面冷心熱，人生也發生許多曲折，因為要「自己扛起自己」只能故作堅強，其實內心也是柔弱小女子。對於這個要與簡慶芬並駕齊驅的角色，徐譽庭找來首度合作的許瑋甯

徐譽庭說，在確定林依晨演出簡慶芬之後，同步就開始搜尋可以演出Rebecca的演員，要與林依晨「實力相當，形象上又要有差異」。

昔日許瑋甯在「惡作劇之吻」中，就與林依晨是情敵，只是當時的許瑋甯還是使壞女配角。然而這幾年，許瑋甯不斷累積讓人驚豔的作品，讓人看她演戲不因混血兒外貌而出戲，成功擺脫「花瓶」形象，「16個夏天」、「她和她的她」都讓她獲得金鐘獎肯定，徐譽庭也說，一直觀察她這幾年的作品，看到她演技的成熟與爆發力。

徐譽庭形容，許瑋甯現在在表演上已是「很鬆、很自然」的狀態，「再加上瑋甯本身浪漫的質地，都讓我覺得她很適合Rebecca這個角色」。徐譽庭還自嘲：「我也很擔心自己快老的拍不動了，就趕快趁這個機會，一定要跟瑋甯合作到。」許瑋甯拿到劇本後很喜歡，恰巧檔期也OK，便促成兩位雙強女主角的組合。

有了雙強女主，男主角也不能弱。徐譽庭坦言，一開始賀軍翔並非「何瑞之」的唯一選擇，甚至在決定由他演出後，還花了一番功夫說服公視，因賀軍翔過去給外界的印象就是花美男偶像，然而何瑞之要很穩重、有擔當、孝順且溫柔。

賀軍翔的出線也很有趣，徐譽庭與「不夠善良的我們」配樂設計蔡健雅當時為了男主角人選很頭痛，徐譽庭提了10幾個人選，蔡健雅都覺得：「不是，他不是何瑞之。」直到提出賀軍翔，讓蔡健雅眼睛一亮，過去賀軍翔也拍過很多支蔡健雅的MV。後來徐譽庭與蔡健雅還玩起「能量遊戲」，賀軍翔的名字握在徐譽庭手中時「能量」最強，因而讓徐譽庭對這個選角更添信心。

徐譽庭笑說，公視的各種擔憂，也把她搞得很擔憂，但在與賀軍翔合作一個禮拜後，她向賀軍翔道歉，坦言原本覺得賀軍翔無法細膩呈現何瑞之的各種糾結心情，後來成果證明，賀軍翔無論是外在或是演技，都能勝任這個角色。

不同於男主角一度難產，要與Rebecca上演姐弟戀的男配角「于向立」，徐譽庭很早就鎖定是柯震東。不過以柯震東的知名度與影劇成就來說，演配角似乎委屈他，徐譽庭一開始也擔心柯震東不願意，沒想到他一口答應。

徐譽庭說，最後幾集她想利用于向立這個角色向觀眾提問：「什麼是善良？」點出全劇最大核心。而柯震東的演出也讓徐譽庭很驚豔，她直言，過去柯震東在演藝事業曾重摔，這對他來說或許是很好的戲劇養分。

「不夠善良的我們」播出僅4周，但已掀起許多討論。徐譽庭一度擔憂透露，助理曾警告她可能已「過時」，因現在戲劇流行「先死一個人」，隨後展開懸疑、推理等情節。但「不夠善良的我們」光是推出4個主演的名單，對觀眾來說就已「非常善良」，隨著劇情女主角們的心境推移，期待與討論度更是不輸懸疑劇，更勝的是細細品味及反思其中韻味。

「不夠善良的我們」雙強女主林依晨(右)、許瑋甯撐起全劇。(公視、MyVideo提...
「不夠善良的我們」雙強女主林依晨(右)、許瑋甯撐起全劇。(公視、MyVideo提供)
柯震東在「不夠善良的我們」中雖是配角，但很關鍵且搶眼。(公視、MyVideo提供...
柯震東在「不夠善良的我們」中雖是配角，但很關鍵且搶眼。(公視、MyVideo提供)
許瑋甯(前)、林依晨(後左)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中上演三角關係。(公視、...
許瑋甯(前)、林依晨(後左)、賀軍翔在「不夠善良的我們」中上演三角關係。(公視、MyVideo提供)

許瑋甯

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