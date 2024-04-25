兩年減掉一個成年人體重 威州女減重教練分享11項有幫助的食品

威斯康辛州33歲的減重教練Amber Clemens在2018年至2020年減掉160磅，她分享減肥前後身材對比。(翻攝Amber Clemens TikTok @amber_c_fitness)

威斯康辛州 33歲的減重 教練克萊門斯（Amber Clemens）在2018年至2020年減掉160磅，她並維持減重後的體重至今。她在TikTok上分享甩肉心得，並公開自己減肥期間11項讓她的減重之路更順利的食物。

紐約郵報（New York Post）報導，克萊門斯在TiKTok上有超過87萬追蹤者，她這支分享減肥食物心得的影片已經超過7萬瀏覽人次。

11項食物分別為沙拉組合包、即食蛋白質、希臘優格、高蛋白零食棒、高蛋白飲品、蛋白棒、含高蛋白微波食品、蛋白飲隨身包、高蛋白蛋糕、高蛋白鬆餅、冷凍希臘優格棒；克萊門斯說，這些食物幫助她度過人生中艱困但有回報的那段時期。

克萊門斯說，她超愛吃沙拉組合包，建議可以和即時蛋白質一起食用，她說切好的沙拉組合包到處都有賣，很容易取得。根據哈佛大學 醫學院的數據，蛋白質的建議攝取量依照體重計算，每公斤0.8克，或每磅0.36公克，而150磅的人每天需攝取54公克。

克萊門斯說她也愛吃希臘優格，市面上有多種口味，是快速的蛋白質來源，可以當點心、早餐或飯後甜點。

克萊門斯的食物清單包含了微波食品，而微波食品通常被認為是過度加工食品，容易增加體重；克萊門斯說，微波食品已大有進步，她秀出自己愛吃的產品，說其含有18克的蛋白質。

克萊門斯這支91秒的影片引發網友討論，很多人紛紛分享自己在減肥期間吃的食物，也有人說看影片的當下正在吃沙拉。