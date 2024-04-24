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五月是旅遊好季節 空姐教你旅遊三招「省錢又省時」

編譯潘勛／即時報導
空姐柏妮絲分享三大旅遊建議，認為可以省錢省時間，玩得比其他旅客舒適。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Element5 Digital）
空姐柏妮絲分享三大旅遊建議，認為可以省錢省時間，玩得比其他旅客舒適。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Element5 Digital）

五月將至，雖不是旅遊旺季，但到過44個國家的空姐柏妮絲‧帕拉達(Bernice Padilla)分享她的三個竅門，認為若掌握得好，可以比其他旅客來得省錢省時間，玩得更舒適、從容。

紐約郵報(New York Post)報導，柏妮絲當空姐至今六年，她分享由登記航班到該旅遊哪些國家的三大航空業竅門。

一、選擇冷門景點

柏妮絲住在德州達拉斯，在TikTok有14萬4300個追隨者。她表示五月及九月是很棒的旅遊月份，剛好在美國夏季之前後；在這兩個月出遊，可以避開人潮，各項開支更負擔得起，而且氣候也還很好；每個國家都有特定最適合造訪的季節，所以她建議登記航班前，先做些功課。

柏妮絲指出，雖說歐洲是美國遊客最熱門地點，但若選擇相對冷門的景點度假其實更好。她表示，人人都愛去倫敦、羅馬、巴黎、巴塞隆納，但她寧可去阿根廷玩幾周，認為去觀光客沒那麼多的地點非常愉快。

她另指出，即便大家還是要去歐洲，有些地點人沒那麼多，例如阿爾巴尼亞及一些海岸國家。

二、安排早班飛機

柏妮絲指出，自己偏好預訂最早起飛的航班，以避免延誤，「只要出現任何延誤，最後都引發骨牌效應」。例如加州有班機因天氣而延誤，那麼要等該航班起飛，不然她的航班無法起飛，一切都有漣漪效應；但是假如你飛得早，那麼你的班機前一天晚上就在當地了。

三、隨身行李必備品

提到打包，柏妮絲建議用登機箱最好，碰到夏季尤其如此。無法用到行李箱，才考慮使用旅行用壓縮袋。

柏妮絲表示，自己的旅行必備品為可重複使用的水瓶、毛衣或毯子、帶支筆可以填寫一切旅遊可能碰到的表格、降噪音耳機及行動式充電器。

加州 觀光 德州

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