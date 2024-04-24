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廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

世界新聞網／輯
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

英國林肯一對夫妻在有700年歷史的家中發現一個哥德式的滴水嘴（gargoyle），兩人上網發問求助，許多網友認為那是邪教活動，林肯大教堂的專家則說那是可以回溯至14世紀的排水裝置。該對夫妻認為房子裡一定還有其他文物，但他們無法拆牆尋寶，決定要好好享受那間房子。

紐約郵報(New York Post)報導，41歲的網路安全人員沃斯特（Rory Vorster）和太太崔西（Tracy）及三個孩子今年初搬進位於林肯一間擁有12個房間的房子，4月初崔西命令沃斯特去打掃廁所，不甘不願的沃斯特在清潔時發現了那個長得像怪物的滴水嘴。

沃斯特說，他當時在清理馬桶，接著就在木板下發現了那個滴水嘴。他看到時不敢相信，對妻子大喊「我發現一個東西」。

崔西笑說，要不是他們夫妻因清理廁所有爭執，他們也不會發現那個滴水嘴。

為了知道這個藏在廁所的石雕是什麼，沃斯特夫妻到社群網站發問；崔西說，不少網友認為那是邪教活動的證據，他們後來才從林肯大教堂的專家得知那是可以回溯至14世紀的排水口。

「林肯地區古屋調查第二集」這本書形容石像是「用於排水的醜陋面具」。該棟房屋據稱屬林肯大教堂所有，過去曾是一名牧師的住所，崔西認為滴水嘴被埋藏起來有點可疑，也許和牧師有關，但她不解有書籍清楚記載，附近的人卻不太清楚。

沃斯特相信滴水嘴只是該棟房子裡寶藏的冰山一角，因為整棟房子的牆壁後都是空的，認為藏有更多古文物，但因為他們沒有房屋所有權所以不能拆牆，目前決定好好享受滿屋埋藏的文物，與之共處。

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