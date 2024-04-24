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關於自然好消息 法媒為世界地球日帶來樂觀提醒

中央社巴黎專電
圖為巴黎。(路透)
圖為巴黎。(路透)

法國雜誌「這我有興趣」4月號，刊出「關於法國自然的30個好消息」的報導長文，以樂觀的態度，就生態系統復甦、城市綠化、野生動植物相，整理近十年來法國境內的自然變化，呈現人與自然在世界地球日的省思。

2024年的世界地球日正值週一上班日，在巴黎所舉辦的活動不多，多推移至本週末才共襄盛舉。世界地球日組織的法國與加拿大分會在官方網站呼籲：「不僅在4月22日，而是每一天，以行動代替慶祝」。

網站羅列2024年以世界地球日為名的各種資訊供民眾查詢，一年之中在法國與在加拿大都有機會參與。其中，包含法國綜合新知雜誌「這我有興趣」（Ça M’intéresse）的報導：「關於法國自然的30個好消息」，系列報導長達12頁，由3位自然與歷史記者、旅遊記者、科學記者聯合報導。

例如環保妙計：一位住在南法近馬賽市的美髮師，認為頭髮纖維的親脂性可以清理海裡油污，於是成立協會以此為號召，向上千家髮廊回收毛髮並製作成一顆顆的「吸收浮球（Capisorb）」。

報導解釋：「每顆吸收浮球約含800克的毛髮，約可吸收5公升的水中碳氫化合物，自去年開始，吸收浮球已進駐在馬賽舊港附近的加油站，形成保護屏障，今年預計將擴及服務至30個海港。」

例如全民綠化：位在法國西部，靠近萊茵河的史特拉斯堡市，自2017年成立「發芽了！（ça pousse）」網路平台，鼓勵居民提案，只要你有想法，在特定的公共區域中，便能挖開柏油路面，開啟園藝志業！

例如設定保育區：以遠離法國本島，位在太平洋的海外省新喀里克多尼島為例，當地政府為了維護珊瑚礁生態，自2023年起成立保護區，全區禁止捕魚並規劃研究區域，大翅鯨、黑腹軍艦鳥、綠蠵龜的重要繁殖地因此得到保障。

與此同時，一些曾經幾近滅絕的動物如河狸，過去因為皮草需求被大量獵殺後，自2017年起，悄悄的在法國中部克羅茲河（La Creuse）現身。庇里牛斯山的棕熊在1992年的保育法律生效後，數量從2013年的20隻進展到2023年的76隻。

然而，也有一些未預期的動物進入城市，巴黎市著名的拉雪茲神父墓園（Père-Lachaise），自3年前便發現4隻小狐狸在墓園中玩耍，去年更有8隻小狐狸誕生。報導中註明：「在民眾與相關協會的討論下，巴黎市政府決定不將狐狸驅離，至此，狐狸以捕食鼠類（與翻找垃圾桶）在巴黎得以繁衍生息」。

在眾多有趣的好消息中，這些系列報導也不忘提醒仍存在的生態議題。

例如強勢外來種紅領綠鸚鵡（perruches à collier）在法國已高達1萬隻，成功入侵巴黎、南特、里爾、波爾多和里昂等大城市。

值得注意的是，系列報導提醒兩次須避免過往人工種植單一樹林的風險。

以2020年所發生的皮格納達森林（Pignada）大火為例，位於法國西南部沿海的巴斯克地區，在90公頃的純松樹林受到重創後，法國國家林業局（L'Office national des forêts）以較耐火的櫟樹為主、輔以槐樹、與能抵抗病蟲害的白樺樹，進行人工混合種植。報導強調，仍需靜待觀察這片新森林在未來是否能抵禦火災、蟲害、與氣候變化。

另一例是為降溫考量的人工種植混合林。因近年法國受到熱浪襲擊，南法土魯斯市在去年夏天創下攝氏42.4度高溫，卡卡頌市更高達43.2度，各界便興起大量種樹的野心大夢，如巴黎17萬棵、里昂30萬棵、波爾多甚至100萬棵。樹種選擇則有栗樹、椴樹、梧桐樹。

報導特別引用法國森林生態學者Annabel Porté的一段話，作為此好消息的結尾。學者說：「我們太執著於數量了！但真正要研究的是如何種植他們，因為過度密集的種植，反而會造成樹種之間的過度競爭，進而死亡。」

加拿大 高溫 特拉斯

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