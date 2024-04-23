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體內會「自動產生酒精」比利時男被控酒駕 終獲釋

中通社／香港23日電
「自動釀酒綜合症」會導致胃中的碳水化合物發酵，讓血液中乙醇含量增加，從而出現酒精中毒跡象。示意圖。（路透）
「自動釀酒綜合症」會導致胃中的碳水化合物發酵，讓血液中乙醇含量增加，從而出現酒精中毒跡象。示意圖。（路透）

比利時一名被控酒後駕駛的男子當地時間22日獲無罪釋放，原因是他患有罕見的「自動釀酒綜合症」（auto-brewery syndrome，簡稱ABS）。

這名男子的律師表示，ABS是一種身體會產生酒精的疾病。他表示，另一個不幸的巧合是他的當事人在一家啤酒廠工作。

三名醫生分別對男子進行了獨立檢查，他們最終證實男子是ABS患者，他胃裡的碳水化合物發酵，導致血液中的乙醇含量增加。

比利時媒體報導，法官在判決書中強調，當事人並沒有出現喝醉酒的症狀。依照當地司法管理，男子的姓名沒有對外公布。

報導指，案中這名男子於2022年4月駕車時被警方截查，他當時的呼氣測酒器讀數為每升0.91毫克酒精，一個月後，他的呼氣測試仍含有0.71毫克酒精，最終上了法庭。比利時的法定限值為每升呼出的空氣0.22毫克，相當於每升0.5克的血液酒精含量。

此前，在2019年，這名男子盡管抗議他沒有喝酒，但仍被罰款和吊銷駕駛執照。

「自動釀酒綜合症」又名腸道發酵綜合症，1970年代在日本被首次發現，是因為胃中的碳水化合物發酵，增加血液中的乙醇含量，並導致酒精中毒跡象。全球至今只有約20人正式被診斷患有ABS，但科學家相信患有這種病症的人數被低估了。

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