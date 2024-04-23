北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子巴克去年興奮地買下第一棟房子，沒想到是惡夢的開始。擷取自Sam Barker TikTok @samantha.barker8

北卡羅來納州 德罕（Durham）27歲女子巴克（Sam Barker）去年夏天成為首購族，買下一棟人生夢想的房子後發現美夢變惡夢，「所有可能出錯的地方都出包」，這讓她不僅動用退休 基金修繕房屋，還從財務狀況良好變背債5萬美元，現在的她必須從事多項副業還債，她說不會被此打倒，將克服所有困境。

每日郵報（Daily Mail）報導，巴克去年夏天買下該棟建於1940年代的牧場風住宅，她說房子在照片上看起來很棒，她買房後非常興奮，也知道房屋需要一些翻新，但沒想到新家最後變成可怕的錢坑。

巴克在TikTok上分享，她搬進新家後不久開始出現一連串問題，包括有間臥室的每根梁柱不是爛掉就是被白蟻侵蝕光，還有一棵長在地基的樹穿出閣樓，破洞沒有護套保護，電力線路亂七八糟，整棟房子處於發生火災的高風險之中，屋頂有一個凹陷處，積水無處可去只能流進屋中，暖通空調和壁爐全都不能用。

巴克說，為了修房子，她本來財務狀況健全良好，只有學貸和車貸，結果搬家後不僅花光存款、動用退休基金、刷爆三張信用卡 、借貸，她幾乎被被債務「吞噬」，心理健康也受影響。

巴克說，她在購屋前做足功課，也有心理準備要翻修，她努力存錢、為了裝潢找頭期款協助計畫，沒想到會花這麼多錢。她說她有做家居檢驗，驗屋員說以房屋的年紀來說保存地很好，結果房子有八成的木頭都腐壞都沒告訴她，她批評房屋業務和驗屋員都沒有誠實告知。

巴克表示，她現在努力兼職還債並計畫把房子賣掉，除了在生技業的正職外，她還教排球、在Etsy平台販售3D列印的小玩具，但都收入不豐，要還完債務恐怕要一段時間，但巴克說她不會被擊倒，有朝一日會從債務脫身。