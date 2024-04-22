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美乳女神為了上圍太傲人抱歉 網友笑虧：真有歉意嗎？

記者蘇詠智／即時報導
席妮史威尼輕鬆度假當然不會把自己包太緊，性感的胸部再次引人注目。(取材自Instagram)
席妮史威尼輕鬆度假當然不會把自己包太緊，性感的胸部再次引人注目。(取材自Instagram)

以一齣大尺度青春劇「高校十八禁」(Euphoria)崛起的女星席妮史威尼(Sydney Sweeney)，近來因自製自演的浪漫喜劇「愛愛愛上你」（Anyone but You）創下新冠肺炎疫情之後此類電影最高票房，在好萊塢身價不斷攀升，也馬上就有「蜘蛛夫人」（Madame Web）和「鬼聖胎」（Immaculate）這兩部不同類型的電影接連上映，曝光率亦高。

不料日前有資深女製片表示不懂她為何這麼搶手，還稱自己上課時也問學生，她既不漂亮又不會演戲，為什麼這麼走紅？氣得她馬上透過發言人反擊，稱對方在業界混了那麼多年、有那麼多職場上的經驗可以教，結果卻只是公然批評另一位女性，實在可恥也很糟糕。這個動作讓外界看到她強勢的一面，而她一轉頭就發了在度假時的開心照片，其中一張卻引起各方的注意。

原來席妮史威尼在照片中，穿了一件灰色的上衣，衣服上的字樣卻是寫道：「很抱歉，我有很好的胸部。」她出道至今，傲人的豐滿上圍嘗是外界關注的焦點，電影公司甚至封她是「美乳女神」，大家也都在猜測她的上圍尺寸，從32D到34DD都有，也有人寫文章稱她的胸部大小跟美國女性的平均尺寸差不多，「真的沒有那麼大」，可是視覺上的效果卻頗為驚人，她在出席公開活動的時候也不吝展現美好的身材，時常「事業線」大放送。

看到這樣的畫面，有網友忍不住留言調侃道：「妳真的有很抱歉嗎？」還有人直呼：「這是妳發過最可愛、最有代表性的圖文了。」演技好壞與長相美醜都不一定有標準答案，至少席妮的上圍夠吸睛，大家都沒有疑義。

席妮史威尼上衣上的文字讓網友討論不已。(取材自Instagram)
席妮史威尼上衣上的文字讓網友討論不已。(取材自Instagram)
席妮史威尼出席公開活動常都不會隱藏豐滿的上圍。（路透資料照片）
席妮史威尼出席公開活動常都不會隱藏豐滿的上圍。（路透資料照片）

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